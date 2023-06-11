Haberler Galatasaray Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:31
Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler, gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Cimbom, 2023/24 sezonu öncesi yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edebilecek bir kadro kurmak istiyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren yönetim, geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yeni sezon öncesi de birçok yıldız transferi yaparak takımı güçlendirmeyi hedefliyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri sol bek transferi...

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Hatayspor'dan kiralık transfer edilen Sam Adekugbe'nin performansından memnun kalmayan Cimbom, sol bek mevkisine bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

GALATASARAY'DAN TSIMIKAS'A KANCA

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Premier Lig ekibi Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas için harekete geçti ve bu yönde somut adımlar attı.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, Yunan futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

27 yaşındaki futbolcunun menajerine kulübün hedefleri, stratejisi, mali durumu ve oyuncu için düşündüğü kontrat planlaması anlatıldı.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

30 Haziran 2025 tarihine kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan futbolcu için kulübü ile de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması hedefleniyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Bu sezon Premier Lig'de Liverpool formasıyla 20 maçta görev yapan Konstantinos Tsimikas, takımına 4 gollük katkı yaptı.
Merseyside ekibinde toplamda 61 maçta 12 asist kaydeden futbolcuya 18 milyon euro değer biçiliyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Tsimikas, futbol kariyerinde daha önce Olympiakos, Willem, Esbjerg takımlarında oynadı.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Yunan oyuncunun toplamda 256 karşılaşmada 14 gol ve 31 asisti bulunuyor.

Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Yunan basını, Tsimikas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığını ve Cimbom'un ilgisinden memnun olduğunu yazdı.

DİĞER
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı
Son dakika: Kağıt fatura dönemi bitiyor! 'e-fatura'ya geçiş tarihi belli oldu
Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı
F.Bahçe'de Zaha pazarlığı! İstediği ücret...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey zirvesi! Yetki istedi
G.Saray'dan Nijeryalı golcüye kanca!
İstanbul barajlarında son durum 11 Haziran Pazar
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti 10:28
Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı Kartal Rebic'in peşinde! Teklifini yaptı 10:24
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:47
Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı G.Saray'a Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı G.Saray'a 09:30
Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif! Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif! 09:08
Spezia - Hellas Verona maçı saat kaçta? Spezia - Hellas Verona maçı saat kaçta? 09:04
Daha Eski
City taraftarları şampiyonluğu Taksim’de kutladı City taraftarları şampiyonluğu Taksim’de kutladı 08:34
"İstanpool" değil "İstanbul City" "İstanpool" değil "İstanbul City" 08:29
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Muhteşem ev sahipliği Muhteşem ev sahipliği 01:40
İstanbul City İstanbul City 01:38