Geri sayım başladı! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
23. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler, gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.
Cimbom, 2023/24 sezonu öncesi yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren yönetim, geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yeni sezon öncesi de birçok yıldız transferi yaparak takımı güçlendirmeyi hedefliyor.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri sol bek transferi...
Hatayspor'dan kiralık transfer edilen Sam Adekugbe'nin performansından memnun kalmayan Cimbom, sol bek mevkisine bir takviye gerçekleştirmek istiyor.
GALATASARAY'DAN TSIMIKAS'A KANCA
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Premier Lig ekibi Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas için harekete geçti ve bu yönde somut adımlar attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, Yunan futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.
27 yaşındaki futbolcunun menajerine kulübün hedefleri, stratejisi, mali durumu ve oyuncu için düşündüğü kontrat planlaması anlatıldı.
30 Haziran 2025 tarihine kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan futbolcu için kulübü ile de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması hedefleniyor.
Bu sezon Premier Lig'de Liverpool formasıyla 20 maçta görev yapan Konstantinos Tsimikas, takımına 4 gollük katkı yaptı.
Merseyside ekibinde toplamda 61 maçta 12 asist kaydeden futbolcuya 18 milyon euro değer biçiliyor.
Tsimikas, futbol kariyerinde daha önce Olympiakos, Willem, Esbjerg takımlarında oynadı.
Yunan oyuncunun toplamda 256 karşılaşmada 14 gol ve 31 asisti bulunuyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Yunan basını, Tsimikas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığını ve Cimbom'un ilgisinden memnun olduğunu yazdı.