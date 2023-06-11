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Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Uruguaylı yıldızdan sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 13:03
Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katacak.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Lucas Torreira olmuştu.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Aslan, 2021/2022 sezonunda Fiorentina'da forma giyen ve bonservisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro ödemişti.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Orta sahanın dinamosu olan Torreira, gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray'a, Lucas Torreira'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

GELECEK SEZON DA KALIYOR

Sarı-kırmızılı takımın ligde mutlu sona ulaşmasında önemli payı olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun gelecek sezon da kalması büyük ölçüde kesinleşti.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

MILAN VE FIORENTINA'NIN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Sezonun bitmesinin ardından, Torreira'nın geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Fiorentina ve Milan kulüpleri, Galatasaray'a bonservis için resmi tekliflerde bulundu.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Futbolcuyu zaten bırakmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, her iki öneri 10 milyon Euro'nun altında olunca direkt olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

GALATASARAY'DA MUTLU

Lucas Torreira da tatile gitmeden önce Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Sezon başında 6 milyon Euro'ya alınan 27 yaşındaki Torreira, astronomik bir teklif gelmediği takdirde gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Galatasaray'a Lucas Torreira müjdesi!

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi.

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