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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımla uzatılan opsiyonu ve yıldız futbolcu Victor Nelsson'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 11:44
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Milliyet'e dikkat çeken bir röportaj verdi. İşte Buruk'un o sözleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Galatasaray sözleşmenizi bir yıllık opsiyonu kullanarak uzattı. Şartlar da çok parlak değil açıkçası. Jesus'a 7 milyon euro ödenmiş bir ligde daha fazlasını hak ettiğinizi düşünmüyor musunuz?

Geçen sene sözleşme yaparken, ne süresine ne de rakama baktım. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım farklı. Yönetimle de konuştuk. Birbirimize olan sevgi, saygı ve güvenimiz yüzde 100.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Birinci önceliğimiz maddiyat değil. Uzun seneler burada kalmak isterim. Kulübümüzün de burada elinden gelenin en fazlasını yapacağından eminim. En çok odaklandığım şey başarı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Futbolculuğunuzdan bu yana hangi hocadan ne öğrendiniz?

Çok fazla yaşanmışlıklar var. Oyun değişiyor, futbolcular değişiyor. Her şey değişiyor. Herkesten aldıklarınızı burada yönetmeniz çok önemli. Karakterinizi ortaya koyuyorsunuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Burada tek bir doğru yerine bir felsefe yaratmak önemli. İletişim artık çok önemli. Seyrettiğiniz bir maçtan bile etkilenebilirsiniz. Sistemler ve oyunlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Nelsson'u Fenerbahçe maçında kenara almanız veda gibi yorumlandı?

Ben aslında Nelsson'u orada kırmızı görmesin diye kenara aldım. Kaan'a şans vermek istedim. Nelsson'un bizimle devam etmesini istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Ben hiçbir oyuncumun gitmesini istemem. İyi sezon geçirdik. Belki kendileri gitmek ister. Kulüp karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Icardi sizi omzuna aldığında neler hissettiniz? O anda birini omza alma şansınız olsa kimi tercih ederdiniz?

O fotoğraf aslında bizim nasıl bir aile olduğumuzun fotoğrafıydı. Bütün takımı omzuma almak isterdim. Yine de cüsse olarak Torreira, Mertens, Kerem veya Yunus'u almam daha kolay olurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Galatasaray'da 1. Okan Buruk devri kaç sezon sürer? Terim'in rekorunda gözünüz var mı?

Sene sene gitmek çok önemli. Sadece lig değil Avrupa'da da başarı gerekiyor. Bunları başarırsak bu birliktelik devam edecek. Büyük kulüpler için teknik adam bulmak da zor. Benim kulübün içinden gelmem önemli.

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