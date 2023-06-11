GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Milliyet'e dikkat çeken bir röportaj verdi. İşte Buruk'un o sözleri...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Milliyet'e dikkat çeken bir röportaj verdi. İşte Buruk'un o sözleri...
Galatasaray sözleşmenizi bir yıllık opsiyonu kullanarak uzattı. Şartlar da çok parlak değil açıkçası. Jesus'a 7 milyon euro ödenmiş bir ligde daha fazlasını hak ettiğinizi düşünmüyor musunuz?
Geçen sene sözleşme yaparken, ne süresine ne de rakama baktım. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım farklı. Yönetimle de konuştuk. Birbirimize olan sevgi, saygı ve güvenimiz yüzde 100.
Birinci önceliğimiz maddiyat değil. Uzun seneler burada kalmak isterim. Kulübümüzün de burada elinden gelenin en fazlasını yapacağından eminim. En çok odaklandığım şey başarı.
Futbolculuğunuzdan bu yana hangi hocadan ne öğrendiniz?
Çok fazla yaşanmışlıklar var. Oyun değişiyor, futbolcular değişiyor. Her şey değişiyor. Herkesten aldıklarınızı burada yönetmeniz çok önemli. Karakterinizi ortaya koyuyorsunuz.
Burada tek bir doğru yerine bir felsefe yaratmak önemli. İletişim artık çok önemli. Seyrettiğiniz bir maçtan bile etkilenebilirsiniz. Sistemler ve oyunlar...
Nelsson'u Fenerbahçe maçında kenara almanız veda gibi yorumlandı?
Ben aslında Nelsson'u orada kırmızı görmesin diye kenara aldım. Kaan'a şans vermek istedim. Nelsson'un bizimle devam etmesini istiyorum.
Ben hiçbir oyuncumun gitmesini istemem. İyi sezon geçirdik. Belki kendileri gitmek ister. Kulüp karar verecek.
Icardi sizi omzuna aldığında neler hissettiniz? O anda birini omza alma şansınız olsa kimi tercih ederdiniz?
O fotoğraf aslında bizim nasıl bir aile olduğumuzun fotoğrafıydı. Bütün takımı omzuma almak isterdim. Yine de cüsse olarak Torreira, Mertens, Kerem veya Yunus'u almam daha kolay olurdu.
Galatasaray'da 1. Okan Buruk devri kaç sezon sürer? Terim'in rekorunda gözünüz var mı?
Sene sene gitmek çok önemli. Sadece lig değil Avrupa'da da başarı gerekiyor. Bunları başarırsak bu birliktelik devam edecek. Büyük kulüpler için teknik adam bulmak da zor. Benim kulübün içinden gelmem önemli.
İki taraf için de uzun süreli bir beraberlik çok önemli. 7 oyunculuk, 2 de hoca olarak şampiyonluk gördüm. Yaş olarak genç sayılırım. Hedefimiz çok fazla kupalar kazanmak.