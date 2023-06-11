GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson açıklaması! "Bizimle..."

Galatasaray sözleşmenizi bir yıllık opsiyonu kullanarak uzattı. Şartlar da çok parlak değil açıkçası. Jesus'a 7 milyon euro ödenmiş bir ligde daha fazlasını hak ettiğinizi düşünmüyor musunuz?

Geçen sene sözleşme yaparken, ne süresine ne de rakama baktım. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım farklı. Yönetimle de konuştuk. Birbirimize olan sevgi, saygı ve güvenimiz yüzde 100.