İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.
Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Aslan, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almaya çalışıyor.
PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, şampiyonluğun mimarı olan Arjantinli golcüyü takımda tutmanın hesaplarını yapıyor.
Sezonun sonlarına doğru Dries Mertens'in düşen performansını da düşünen Aslan, 10 numara bölgesine transfer yapacak.
Savunma hattında ise Nelsson ve Boey'a yüksek miktarda teklifler alan Cimbom, yıldız isimleri Avrupa'nın büyük kulüplerine gönderebilir.
Galatasaray, satışların gerçekleşmesi durumunda bu bölgeler için transfer harekatına geçebilir.
Ancak sarı-kırmızılılar için 1 numaralı transfer bölgesi sol bek.
Avrupa'yı düşünen Cimbom, yıldız bir isim ile sol bekini süsleyebilir.
Aspor.com editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre ise Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı.
Daha önce adı sarı-kırmızılılarla geçen Angelino, kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'dan ayrıldı.
Bonservisi Red Bull Leipzig'de bulunan oyuncu, takımına döndü.
Haberde ise İspanyol yıldızın Galatasaray tarafından istendiği ileri sürüldü.
Angelino bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile 35 maça çıktı.
İspanyol sol bek bu mücadelelerde 1 gol atıp 12 asist yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun Red Bull Leipzig ile sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.