Haberler Galatasaray İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elemeleri geçmesi gereken Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefleri arasında sol bek transferi yer alıyor. İtalyan basını, Cimbom'un ilgilendiği sol bek oyuncusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 22:09
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Aslan, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almaya çalışıyor.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, şampiyonluğun mimarı olan Arjantinli golcüyü takımda tutmanın hesaplarını yapıyor.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Sezonun sonlarına doğru Dries Mertens'in düşen performansını da düşünen Aslan, 10 numara bölgesine transfer yapacak.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Savunma hattında ise Nelsson ve Boey'a yüksek miktarda teklifler alan Cimbom, yıldız isimleri Avrupa'nın büyük kulüplerine gönderebilir.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Galatasaray, satışların gerçekleşmesi durumunda bu bölgeler için transfer harekatına geçebilir.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Ancak sarı-kırmızılılar için 1 numaralı transfer bölgesi sol bek.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Avrupa'yı düşünen Cimbom, yıldız bir isim ile sol bekini süsleyebilir.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Aspor.com editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre ise Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Daha önce adı sarı-kırmızılılarla geçen Angelino, kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'dan ayrıldı.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Bonservisi Red Bull Leipzig'de bulunan oyuncu, takımına döndü.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Haberde ise İspanyol yıldızın Galatasaray tarafından istendiği ileri sürüldü.

İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a sol bek müjdesi

Angelino bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile 35 maça çıktı.

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