Gerekeni yapacağız

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, göreve geliş süreci, şampiyonluğun perde arkası, planlanan transferler ve sarı- kırmızılı camiayla ilgili beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in seçim sonrası 'Futbol ile ilgilenmeni istiyorum' talebine, 'Haddim değil' yanıtını verdiğini belirten Timur, "Başkanımıza 'Ben para pulla ilgilenmem, menajerlerle görüşmem. Florya'ya bakarım' dedim. İlerleyen süreçte 'Dursun abi beni kandırmışsın' dedim. O da 'Ya ne diyecektim' dedi. İlk kez emanet iş yaptım" ifadelerini kullandı.



BAZILARI SON ANA KALACAK

Timur, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için gereken takviyelerin yapılacağını söyledi. Bazı oyuncuların transferini son ana kadar bırakacaklarını belirten Timur, "Şu an futbolcuların en pahalı olduğu dönem. Ama ön elemelere de iyi bir kadroyla girmek istiyoruz" diye konuştu. Timur, merakla beklenen İcardi'yle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz kalmasını istiyoruz. Kolay olmayacağını bilmek gerekiyor. 1. santrforu olmayan önemli takımlar ve Suudi Arabistan var. Taraftarlar 'Çok zor' demesin, geçen sene de gelmesi zordu."



Değerini bulan gider ama...

Sistemi ve düzeni oluşturduysanız değerini bulan her oyuncu satılabilir. Ama ilk 11'de bunu yapan 8 oyuncu varsa 8'ini birden satarsanız olmaz. Yerli kuralının en büyük dezavantajını asıl yerli oyuncular çekiyor. Kerem değerini bulan bir oyuncu. Yunus da sezon başında iyi bir kulüpten teklif aldı ama kabul edemedik. Çünkü bu sezon tüm planlarımızı Kerem ve Yunus ile ilerleme üzerine kurmuştuk.



İlkay'ın gelmesini isterim

Gündemde birçok isim var. Bazılarının sadece durumunu sorduk. İlkay'ın G.Saray'da oynamasını çok isterim ama rotayı gerçekçi çizmezseniz eliniz boş kalabilir Rashica çok değerli bir oyuncu. G.Saray için doğru bedellerle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Zaniolo'yla İtalya Ligi ve başka liglerden ilgilenen takımlar var. Bizim hedefimiz Avrupa'da şampiyon olmak. Bu doğrultuda ilerlemek istiyoruz.



Transferde elçileri kullandık

Geçen sezonki kadroda değerli oyuncular vardı ama o psikolojiyi değiştirmek için takımın yüzde 90'ını değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken oyuncuların 'winner' olmasına dikkat ettik, kriterlerimize uymayan oyuncular ile görüşmeye gitmedik. Muslera, Torreira'da devreye girdi. Bir oyuncuda Sneijder, ötekisinde Drogba... Gelecek oyuncular, bizim elçilerimizin yorumlarını çok önemsiyor.