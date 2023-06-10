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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray yönetimi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un maaşında düzeltmeye gidecek. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 09:25
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Galatasaray'da para konuşmadan imza atan ve geçen sezon 13. olan takımı rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un aldığı yıllık ücret tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un 7 milyon euro aldığı bir ortamda Okan Buruk'un yaklaşık 700 bin euro alması dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon içinse Ankaragücü maçı öncesi başarılı teknik adamın sözleşmesindeki opsiyon maddesini devreye sokmuş ve Okan Buruk'un ücretinin de 30 milyon liraya çıkarılması planlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Başkan Dursun Özbek ve ekibi görev sürelerini dikkate alarak başarılı çalıştırıcı ile 1 senelik yeni kontrat yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Gerek sözleşme süresi gerek de yıllık ücretin piyasa koşulları ile Okan Buruk'un ilk senesindeki müthiş başarısı göz önünde bulundurulduğunda maaşın düşük kalması göze çarptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'la değerlendirme yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un iyileştirme için formül arayışında olduğu öğrenildi.

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