GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un maaşına Jesus ayarı!

Galatasaray'da para konuşmadan imza atan ve geçen sezon 13. olan takımı rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un aldığı yıllık ücret tartışma konusu oldu.
Galatasaray'da para konuşmadan imza atan ve geçen sezon 13. olan takımı rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un aldığı yıllık ücret tartışma konusu oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un 7 milyon euro aldığı bir ortamda Okan Buruk'un yaklaşık 700 bin euro alması dikkat çekmişti.
Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon içinse Ankaragücü maçı öncesi başarılı teknik adamın sözleşmesindeki opsiyon maddesini devreye sokmuş ve Okan Buruk'un ücretinin de 30 milyon liraya çıkarılması planlanmıştı.
Başkan Dursun Özbek ve ekibi görev sürelerini dikkate alarak başarılı çalıştırıcı ile 1 senelik yeni kontrat yaptı.
Gerek sözleşme süresi gerek de yıllık ücretin piyasa koşulları ile Okan Buruk'un ilk senesindeki müthiş başarısı göz önünde bulundurulduğunda maaşın düşük kalması göze çarptı.
Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'la değerlendirme yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un iyileştirme için formül arayışında olduğu öğrenildi.
Buna göre Buruk'la daha uzun soluklu bir anlaşma ile beraber yıllık ücretinin de kabul edilebilir bir noktaya çekileceği belirtildi.