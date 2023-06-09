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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak isterken gündeme sürpriz isimler gelmeeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak golcü konusunda Nijeryalı o isimle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 14:03 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 14:06
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Sarı kırmızılılarda şampiyonluğun yankıları devam ederken transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Cimbom'da bu anlamda Erden Timur ve ekibi yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Sarı kırmızılılarda takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Takımda transfere öncelik verilen bölgelerden birisi ise forvet hattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Galatasaray'da bu bölge için öncelik yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi takımda tutmak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Fakat oyuncunun olası bir ayrılığında Cimbom işini sağlama almak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Bu nedenle forvet hattı için alternatif isimler üzerinde duruluyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Son olarak ise yurt dışından Galatasaray'ın flaş bir isimle ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Daily Post'ta yer alan haberde transfer uzmanı Sacha Tavolieri, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Paul Onuachu ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Haberde Cimbom'un gündeminde olan futbolcunun Alman ekibi Union Berlin ve Suudi Arabistan takımı Al-Taawoun tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Nijeryalı forvet ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

PAUL ONUACHU KİMDİR?

Paul Onuachu futbola ülkesi Nijerya'nın Ebedei takımında başladı. Ardından Danimarka'nın Midtjylland takımının yolunu tuttu. Sonrasında bir başka Danimarka ekibi Vejle'ye kiralandı. Vejle'dan kiralıktan geri dönen oyuncunun bir sonraki adresi ise Belçika ekibi Genk oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Genk'de sergilediği performansla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu kış transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da hücuma Nijeryalı kule!

Golcü oyuncu 2.01'lik boyuyla hücumda oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca ülkesi Nijerya'nın milli takımının güncel olarak formasını terletiyor.

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