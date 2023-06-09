Komik bir yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'e hükmeden ve ligi domine eden bir takım olduklarını ifade etti. Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan Buruk, gündeme dair soruları yanıtlarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Türkiye Ligi masa başında kazanılıyor" sözlerine yanıt verdi. Jesus'un Avrupa'da büyük ligde çalışmadığını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. İcardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor" dedi.

TÜRK HOCALAR ŞAMPİYON OLDU

Türkiye'ye gelen diğer yabancı hocaların da ligi küçümsediğini kaydeden Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı...

Türkiye Ligi de bence Avrupa'nın değerli ve önemli bir ligi. Doğru kullanamıyoruz bunu." 88 puana ulaşıp şampiyon olduklarını kaydeden Buruk, "Bu Galatasaray'ın kalitesini, inanmışlığını, motivasyonunu gösteriyor. Bu sene kalite olarak son yılların en iyi liglerinden biriydi" diye konuştu.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Süper Lig'de ikinci şampiyonluğunu Galatasaray ile yaşayan Okan Buruk, "Galatasaray camiası, birlikteliğini sürdürdüğü takdirde başaramayacağı şey yok! Onlarla beraber çok iyi performans sergiledik. 2. haftadaki yenilgi dışında iç sahada hiç yenilmedik. Taraftarımızla beraber çok şampiyonluk yaşayacağız. Bu sene çok önemliydi ve Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğu kazandık" ifadelerini kullandı.

+1 OPSİYONU BİLMİYORDUM

Sezon başında yönetimle görüştükten sonra ben, sözleşmeyle ilgili hiçbir detaya bakmadım. Sonra da bakmadım. Sözleşmemin ne kadar olduğunu bilmiyordum. Aslında +1 opsiyon varmış ve kulübümüz bu opsiyonu kullanmış. Ankaragücü maçı öncesi Erden Bey söyledi. Şampiyonluk sonrası detaylara bakacağız demiştik, kulübümüze teşekkür ediyorum.

MOSTAFA KALACAK

Sezon başında kiralık giden Taylan, Emre, Mohamed, Morutan, Cicaldau geri dönecek. Bu anlamda da hem genç hem de potansiyelli yabancılar geri dönecek. Değerlendireceğiz. Santrfor olarak da farklı bir şey çıkmazsa Mostafa'yı değerlendirmek istiyoruz.

FENERBAHÇE'YE FARK YAPABİLİRDİK

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları çok önemlidir, değerlidir. Şampiyon takım bazen derbilerde yenilir, burukluğunu yaşar. Fenerbahçe'ye karşı içeride, dışarıda 6 gol atıp gol yemedik. Rakibimiz iki maçta da domine ederek kazandık. Daha farklı skorlarla da bitebilirdi. Şampiyonluk sonrası kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, camiamızın sevincini 2 katına çıkarttı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da iç sahada kazandık. Tek mağlubiyetimiz Beşiktaş'a karşı deplasmanda oldu."

HAKEMLER KORKUYOR

Süper Lig'de VAR teknolojisinin olduğu dönemde, hakemler sorumluluk almalı. Kendilerine güvenmeli. Yarı otomatik ofsayt sistemi de geliyor. Neredeyse yakında maçları robotlar yönetecek. Avrupa'daki hakemler kendilerine güveniyor, burada korkuyorlar. Biz telefondan görüyoruz, VAR görmüyor. Hakemler kötü niyetli değil ama hatalar kimsenin hoşuna gitmiyor.

TIELEMANS'I HERKES İSTER

Kiralık oyuncular olan Milot Rashica ve Mauro İcardi'yle yola devam etmek istiyoruz. Onlar bizim için ilk hedeflerimiz. Şu an bir Suudi Arabistan rüzgarı var. Çok yüksek rakamlarla transferler başladı. Özellikle 'free' oyuncular orayı gözlüyor. Tielemans, çok iyi bir oyuncu. Herkes ister. Ama oyuncuların kafasında şu an öncelikle Suudi Arabistan var.