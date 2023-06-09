Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme: Kuru gürültülü ortam!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8, Beşiktaş'ın 10 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'dan çarpıcı bir mesaj geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden önceki gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

"Tartışmasız şampiyon" notuyla paylaşılan videoda vapur ve Vodafone Park'ın görüntüleri yer aldı. Ayrıca hava durumu bilgisi gösteren bir saatin içinde "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." şeklinde yazması dikkat çekti.

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