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Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme: Kuru gürültülü ortam!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan flaş bir sosyal medya paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 19:20
Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme: Kuru gürültülü ortam!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8, Beşiktaş'ın 10 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'dan çarpıcı bir mesaj geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden önceki gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

"Tartışmasız şampiyon" notuyla paylaşılan videoda vapur ve Vodafone Park'ın görüntüleri yer aldı. Ayrıca hava durumu bilgisi gösteren bir saatin içinde "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." şeklinde yazması dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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