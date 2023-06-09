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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinden en fazla pay alan ekip oldu. İşte o rakam ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 07:22
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin liralık edinimle Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

İlk etapta ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarının elde ettiği gelir 1 milyar 716 milyon lira oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

GELİR NASIL PAYLAŞILIYOR?

Yayın havuzundaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

Yüzde 37 katılım payı, yüzde 46 performans payı, yüzde 11 şampiyonlar payı, yüzde 6 ligde ilk 6 takım payı...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kasasını doldurdu! Dev gelir

Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.

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