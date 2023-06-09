GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE FAVORİ MANCHESTER CITY"
"İtalya futbolu değişim içerisinde. Geçmişte hepimizin gözüne sıkıcı geliyordu ama bir gelişim söz konusu. Favori tabii ki Manchester City, çok formdalar. Teknik direktör farkı çok önde. Oyunu değiştiren bir teknik adam Guardiola."
"FUTBOLUN HIZINI YAKALAYAMAYAN TEKNİK ADAMLAR KAYBOLUP GİDİYOR"
"Futbol hep ileri gidiyor. Artık teknik adamların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolun hızını yakalayamayan teknik adamlar da kaybolup gidiyor zaten. İmza tarihim 24 Haziran, oğlumun doğum günü. Aynı zamanda Messi'nin de doğum günü. Oğlum bazen 'Messi ile aynı gün doğdum' diye espri yapıyor. Seçim döneminde oğlumla oturup 'Kim seçilirse beni getirebilir?' diye konuşuyorduk. Bu süreç benim açımdan da doğru ilerledi. Karar verme aşamalarında bekleme süreci oldu benim için. Önce Cenk Ergün ile görüştük daha sonra Erden Timur ile video üzerinden görüştük. Sonunda da hayırlısı olduğunu düşünüyorum."
"BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEĞİMİ BİLİYORDUM"
"Kendim ile ilgili bir gün Galatasaray hocası olacağımı biliyordum ama doğru zamanda doğru insanlarla olmasını istiyordum. Dursun başkan ve Erden Timur ile çok fazla şeyimiz eşleşti. Bu takıma bir değişim gerekiyordu. Planlarımızı da hep büyük bir değişim üzerine kurduk."
"TORRENT VARKEN TAKIM YARATICILIK ANLAMINDA SIKINTI YAŞIYORDU"
"Torrent varken takım, beklerken oynayabiliyordu ancak top ayağındayken yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşıyordu. Türkiye'de tüm rakipler bekleyen taraf olduğu için bunu değiştirmek istedik. Bu kadroyu kurmada herkesin çok büyük emeği oldu. Büyük takımların şampiyon olmak için yatırım yapması gerekiyor. Bu harcamalar bir risk değil. Taraftarların heyecanlanması bizim için çok önemli. En doğru oyuncu için bekliyoruz genelde. Torreira'yı çok beklemiştik mesela ama doğru zamanda geldi."
"ICARDI'NİN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"
"Icardi'nin büyük ihtimalle geleceğini biliyorduk ama ne zaman geleceğini bilmiyorduk. İlk idmanlarda kalitesini çok net şekilde ortaya koydu ve büyük oyuncu olduğunu gösterdi bize. İlk 10 maçımızın 6'sı zor deplasmanlardan oluşuyordu. Kendi aramızda 'Hoca kovduran fikstür' esprileri yapıyorduk ama o fikstürden iyi şekilde çıktık. Rakiplerimizden uzaklaşmamak önemliydi bizim için orada."
"ZANIOLO BEKLEMEK ZORUNDA KALDI ÇÜNKÜ..."
"Bizim için istediğimiz oyunun fragmanı 2-2 biten Alanyaspor maçıydı. Erken gelen goller, baskılı oyun... Sonrasında gelen bir kırmızı kartla oyun farklı gelişti ama 14 maçlık galibiyet serisi yakaladık o maç sonrası. Bu sene sakatlığımız çok çok az oldu. Bunda hem takımın profesyonelliği hem teknik heyetin çabası önemli. Bazı oyuncuları çok az oynatabildik. Yusuf, Kaan çok az oynayabildiler ama kadro hep doluydu. Zaniolo beklemek zorunda kaldı çünkü takım iyi oynuyordu ve kazanıyordu. Son maç ona çok uygundu ve muhteşem oynadı."
"OYUNCULARIMIZ GALATASARAY'I ÇOK SAHİPLENDİLER"
"Hangi oyuncunun ne kadar mutlu olduğunu elimi nasıl sıktıklarından bile anlayabiliyorum. Oyuncularımı çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Oyuncuları transfer etmeden önce hep araştırıyoruz. Hepimizin çok geniş bir ağı var. Her oyun oyuncu için karakter raporu alıyoruz Avrupa'da bir firmadan. Oyuncularımız Galatasaray'ı çok sahiplendiler. Torreira hep yüzde 100'ünü vererek oynadı. Ufak tefek ailevi sorunları oldu sadece. Uruguay'a gitmesi gerekti, halletti ve geri geldi."
"OYUNCULARI DİSİPLİN İLE DUYGUSALLIK ARASINDA DOĞRU YERE OTURTMANIZ GEREKİYOR"
Futbolcu izin yapacak tabii ki. Dinlenmeleri gerekiyor. 7 gün antrenman yaparsanız oyuncular iyi performans veremez. Bazı ailevi problemler oldu Mauro'yla, Lucas'la ama hemen izin verip gitmelerini istedim. Son maçta da Midtsjö'nün eşi doğum yapacaktı. Fenerbahçe maçı önemli tabii ama gitmesini istedim. Oyuncuları disiplin ve duygusallık arasında doğru yere oturtmanız gerekiyor."
"MAYIS AYI GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRDİK"
"Dizilişimizi hiç değiştirmedik. 4-4-2'ye yakın, Mertens'in 9.5 numara oynadığı bir oyun. Dominant futbol oynamak istiyorsanız daha önde oynamanız gerekiyor. Hep dominant oynadık ve ofansif olarak birçok şeyde ligde birinci sıradayız. Benim için en önemli olan şey bu. Kalenize ne kadar top gelirse o kadar az pozisyon veriyorsunuz doğal olarak. Bunda da önde yaptığımız savunma çok önemliydi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakaladığı puanlar aslında şampiyonluk puanları. Ancak yine Galatasaray, mayıs ayı geleneğini devam ettirdi."
"DEPLASMANDAKİ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE NORMALDEN DAHA RAHATTIK"
"Deplasmandaki Beşiktaş derbisine normalden daha rahat rahat çıktık. Orayı daha iyi oynayabilirdik. Son Fenerbahçe maçındaki gibi yüksek konsantrasyonla oynamalıydık. Yine deplasmandaki Konyaspor ve Kayserispor maçlarını da kötü maçlarımıza, hatalarımıza örnek gösterebilirim."
"İLK MAÇTA FENERBAHÇE TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ OYNADI"
"İlk maçta Fenerbahçe bizim tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Önde oynayacaklarını ve savunmalarını önde kuracaklarını biliyorduk. Birçok şey çalıştık ve onlara ters gelebilecek oyuncu tipinin koşucu oyuncular olduğunu biliyorduk. Fiziksel olarak ligin en iyi takımlarından birini içeride dışarıda 3-0 yenmek bizim için çok önemli bir psikolojik üstünlük oldu."
"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I BAŞARISIZ OLARAK GÖRMÜYORUM"
"Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk."
"BASKI SİZİ MOTİVE EDİYOR"
"Rakiplerinizin size yaklaşmasının yarattığı korku daha doğrusu baskı sizi daha da motive ediyor. Puan farkı 3'e düştüğünde insanlar panik yapmıştı ama onları sakinleştiren hep ben oldum. Başakşehir deplasmanına çıkmadan önce tabii ki Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorduk ve biz daha zor bir deplasmana çıkıyorduk. Puan kaybı halinde puan farkı 7'ye 8'e çıkabilirdi ama Fenerbahçe yenildi, biz Başakşehir'i farklı geçtik."
"BAVULUMUZ HEP HAZIR"
"Teknik adamların bavulları hep hazırdır. 'Bu benim son maçım olabilir mi?' düşüncesi hep aklınızdan geçiyor. Çalıştığınız kulüp Galatasaray, başarısızlık durumunda bir teknik adamın burada kalması kolay değil. Başakşehir'de şampiyon olduktan sonra ertesi sene işimi kaybettim. O durumdan ders aldım, daha iyi kadro kurmamız gerektiğini biliyorum."
"ROTASYON ŞART OLACAK"
"Genç oyunularımız dahil 30+3 kaleci veya 32+3 kaleci olması gerekir iki kulvarda ilerlemek için. Bu sene ligdeki maç sayısı da daha fazla. Zaman zaman rotasyon şart olacak."
KALECİ TRANSFERİ
"Kaleci konusuna karar vereceğiz. Muslera ile birlikte kimin olacağına bakacağız. Onunla tabii ki devam edeceğiz. Onun yanına kimi alacağımıza karar vereceğiz. Okan Kocuk'un sözleşmesi bitti, onunla ilgili de bir karar vereceğiz."
"ARDA GÜLER VER FERDİ KADIOĞLU LİG KALİTESİNİN ÜSTÜNDE"
"Fenerbahçe'den Arda ve Ferdi lig kalitesinin üstünde oyuncular. Beşiktaş'ta Cenk ve Gedson çok iyi oyuncular. Trabzonspor kötü bir sezon geçirdi, oradan çok fazla oyuncu sayamıyorsunuz."
"ICARDI DIŞINDA BİR FORVET DAHA ALACAĞIZ"
"Bizim önceliğimiz mevcut oyuncularımızı korumak. Onları koruduğumuzda iki bölgeye ihtiyacımız kalıyor. Santrfor önemli ön elemeler için. Icardi'nin dışında oraya bir oyuncu daha almamız gerekiyor her halükarda. Görüştüğümüz oyuncular var."
"EN BÜYÜK KORKUM..."
"Benim en büyük korkum elimizdeki oyunculardan faydalanamamak. Bazen giden oyuncunun yerine gelen oyuncu aynı katkıyı veremiyor. Torreira'ya, Nelsson'a, Boey'e ilgi var."
"STANDARTSIZLIK BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"
"Düz mantıkla baktığınızda VAR'ın hakem hatalarını çözmesi gerekiyor. Sivas maçında rakip gol attı, ver golü. Bu sefer beni de zan altında bırakıyorsun. Maç 1-1 olsa rakip daha çok çekilecek, benim kazanma ihtimalim artacak. Bana da zarar veriyorsun bunu yaparak. Bir de maçın 50. dakikası daha, benim o golü çıkartma şansım zaten çok yüksek. Belki de VAR hakemlerinin kalitesini artırmak gerekiyor. Saha kenarından çok net gördüğüm şeyler var. Hakem onu görmediğinde doğal olarak 4. hakeme gidiyorum. Bizi en çok rahatsız eden şey standartsızlık. Benim isteğim, hakemlerin sahada daha kuvvetli ve öz güvenli olmaları."
"DEPREMDEKİ BİRLİKTELİĞİMİZ KORUMAMIZ GEREKİYOR"
"Lig bitti halen açıklamalar geliyor. Depremdeki birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. Herkesin kendi adına haklı olduğu yerler var. Ben Gaziantep FK'yı 10 kişiyken 2-1 yendim, benim o galibiyetim neden yok sayılsın? Benim hakkımı yiyorsun bu düşünceyle. Bu felaket son 3 hafta kala da olabilirdi. O zaman baştan sonra puan durumu mu değişecekti?"
"REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK"
"Lig bittiğinde açık ara puan farkıyla, rekorlar kırarak şampiyon olmuş bir Galatasaray takımı var. Son hafta Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, 1. ile 2. arasındaki bir maçın bu kadar tek taraflı geçmesi de ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor."
"ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK"
"Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. 3 takım elememiz gerekiyor. Avrupa hem benim hem de kulübüm için çok önemli. Türk futbolununda buna ihtiyacı var. Bu sene katılan takımların çok başarılı olması gerekiyor. Hem Türkiye için hem de Galatasaray için buna ihtiyacımız var. Ben futbolcu olarak 2 tane Avrupa kupası gördüm. Bir Avrupa Ligi, bir Konferans Ligi her zaman Türk kulüpleri için hedef olmalı. Fenerbahçe, Sevilla'dan üstün oynadı ama Sevilla kupayı kazandı."
"TÜRK FUTBOLUNU KÜÇÜK GÖRMEYİ KABUL EDEMİYORUM"
"Türkiye'yi, Türk futbolunu küçük görmeyi kabul edemiyorum. Ben İtalya'da oynadım, oranın futbolunu biliyorum. Tabii ki eleştirebilirsin ama küçük görmek rahatsız edici. Buraya bir bağlılıkları olmuyor yabancı hocaların. Ben daha önce paramı bıraktım bazı yerlerde ama yabancı hocalar o parayı her türlü alıyor. Ya buraya gelmeyeceksin ya da burayı kabul edeceksin."
"OĞLUMUN MOTİVASYONU GALATASARAY İLE BİRLİKTE ÇOK YÜKSELDİ"
"Oğlumun mutluluğu çok önemli benim için. Onun motivasyonu Galatasaray ile birlikte çok yükseldi. Takım içerisinde oyuncularla birlikteliği onu çok mutlu etti. Onun için de ayrıca istiyordum şampiyonluğu. Fenerbahçe maçı sonrası takım olarak yemeğe gittik, ayrıldığımızda bazı oyuncuların ayrılacağını düşünerek çok üzüldü ve ağladı."