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Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde vites yükseltti. Gündemine birçok ismi alan sarı-kırmızılıların istediği oyuncular arasında Alexis Sanchez de vardı. Fransız basını olumsuz gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 09:43
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Sarı-kırmıızılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapmak için harekete geçti.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Öte yandan Galatasaray'ın transfer gözdesi Alexis Sanchez'den kötü haber geldi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Marsilya forveti, Suudi Arabistan'ın gündeminde...

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Ülkedeki kulüplerin oyuncuya yüksek meblağlar harcamaya hazır olduğu bildirildi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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