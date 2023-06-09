Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Sarı-kırmıızılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapmak için harekete geçti.
Öte yandan Galatasaray'ın transfer gözdesi Alexis Sanchez'den kötü haber geldi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Marsilya forveti, Suudi Arabistan'ın gündeminde...
Ülkedeki kulüplerin oyuncuya yüksek meblağlar harcamaya hazır olduğu bildirildi.
ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.
Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.
Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu.
1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 153 karşılaşmada 51 gole imzasını attı.
Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...