Aslan payını kaptı

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu geride kalırken, takımları yayın gelirleri de şekillendi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu. Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu. Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin liralık edinimle Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti. İlk etapta ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı. Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarının elde ettiği gelir 1 milyar 716 milyon lira oldu.

GELİR NASIL PAYLAŞILIYOR?

Yayın havuzundaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle: % 37 Katılım Payı, % 46 Performans payı, % 11 Şampiyonlar payı, % 6 Ligde ilk 6 takım payı... Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.