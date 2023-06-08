Ve Aslan zirvede...

Katar'daki Dünya Kupası'na Messi damgayı vurmuş Arjantin kupayı kaldırmıştı. Şampiyonluk Arjantin'in golcü rotasyonuna bakınca konuya hakim olmayanlar bile İcardi gibi bir golcünün o kadroda yer alamamasını garipsemişti. Dikkatler lige yöneldiğinde hazırlık maçlarında uğradığı yenilgilerle Galatasaray'ın tadı biraz kaçmış gibiydi. Buruk ve talebeleri aldıkları sonuçlar ve kırdıkları 14 maçlık galibiyet rekoruyla "hazırlık maçlarında skor önemli değildir" yargısını bir kez daha tüm futbol kamuoyuna ispatlayacaklardı. DÜNYA kupası dönüşü sonrası iki puan önde olan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenildi. Liderlik için İstanbulspor karşısına çıkan Galatasaray cezalı Muslera'nın yokluğunda sahaya Okan Kocuk ile çıkmıştı. Okan yaptığı kritik kurtarışlarla 2-1'lik zorlu galibiyette hocasını mahcup etmemişti. Galatasaray liderlik koltuğuna oturmuştu. Sivas deplasmanında ve içeride Ankaragücü karşısında yine 2-1'lik skorlarla gelen 3'er puan Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral olmuştu.