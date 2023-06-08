TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

"ICARDI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Mauro Icardi ile ilgili de konuşan Dursun Özbek "Icardi bir sezon boyunca 750 bin Euro'ya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.