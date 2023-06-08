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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar başladı. Yeni sezon öncesi kadrosuna yeni yıldızlar katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Leicester City'den ayrılan Youri Tielemans'ı gündemine almıştı. Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Belçikalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 19:51
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ismi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Yönetim, önümüzdeki yaz transfer döneminde de aynı stratejiyi izlemeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor ekranlarından yayınlanan 90+1 programında transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

"BİRKAÇ TAKVİYE İLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Takımın bozulmasından yana olmadığını söyleyen Özbek, 5 oyuncumuza teklif var. Bu takımın bozulmasından yana değilim. İyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviye ile yola devam etmek istiyoruz." dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

"ICARDI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Mauro Icardi ile ilgili de konuşan Dursun Özbek "Icardi bir sezon boyunca 750 bin Euro'ya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

"ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİPLER VAR"

Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Her türlü imkanı devreye sokmak istiyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve "Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz?" diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Youri Tielemans var.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Premier Lig'de bu sezon bir alt lige düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu serbest statüde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

TRT Spor'un haberine göre; Tielemans ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

SÖZLEŞME ŞARTLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme şartlarını görüşüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Youri Tielemans bu sezon Leicester City formasıyla 37 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 2 de gol pası verdi.

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