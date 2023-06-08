TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Youri Tielemans...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı.
2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ismi kadrosuna katmıştı.
Yönetim, önümüzdeki yaz transfer döneminde de aynı stratejiyi izlemeyi planlıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor ekranlarından yayınlanan 90+1 programında transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BİRKAÇ TAKVİYE İLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Takımın bozulmasından yana olmadığını söyleyen Özbek, 5 oyuncumuza teklif var. Bu takımın bozulmasından yana değilim. İyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviye ile yola devam etmek istiyoruz." dedi.
"ICARDI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Mauro Icardi ile ilgili de konuşan Dursun Özbek "Icardi bir sezon boyunca 750 bin Euro'ya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
"ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİPLER VAR"
Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Her türlü imkanı devreye sokmak istiyoruz.
Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve "Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz?" diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar." ifadelerini kullandı.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Youri Tielemans var.
Premier Lig'de bu sezon bir alt lige düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu serbest statüde bulunuyor.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
TRT Spor'un haberine göre; Tielemans ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme şartlarını görüşüyor.
Youri Tielemans bu sezon Leicester City formasıyla 37 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 2 de gol pası verdi.
Belçika Milli Takımı'nda 58 maça çıkan Tielemans 5 gol attı.