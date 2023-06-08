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Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan 3 yıldız, ligin en değerli ilk 3 oyuncusu oldu. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in de piyasa değeri arttı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 16:39
Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Transfermarkt verileri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Zaniolo, Icardi ve Nelsson, en değerli oyuncular listesinde ilk 3 sırayı aldı.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Arda Güler'in piyasa değeri 11 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya yükseldi.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

İşte Süper Lig'de en değerli futbolcular:

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Zaniolo - 27 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Icardi - 19 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Nelsson - 18 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Ferdi Kadıoğlu - 17 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Boey - 16 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Arda Güler - 15 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Torreira - 15 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Kerem Aktürkoğlu - 15 M€

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Szalai - 14 M€

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