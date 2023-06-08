Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Galatasaray'dan...

Transfermarkt verileri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Zaniolo, Icardi ve Nelsson, en değerli oyuncular listesinde ilk 3 sırayı aldı.
Transfermarkt verileri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Zaniolo, Icardi ve Nelsson, en değerli oyuncular listesinde ilk 3 sırayı aldı.
Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Arda Güler'in piyasa değeri 11 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya yükseldi.
İşte Süper Lig'de en değerli futbolcular:
Uğurcan Çakır - 12 M€