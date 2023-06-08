GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tivibuspor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HOCALARIN İŞİ ZOR"
"Tatlı bir yorgunluk. Mutluluktan, eğlenceden dinlenmeye geçen, ama aranızda kafanızda hem geçmişi yaşadığınız hem bir sonraki sezonu yaşadığınız dönem. Biliyorsunuz transfer başladı sezon biter bitmez. Bir yandan da kadroda onu nasıl tutacağız, kim gelecek, kim gidecek... Hocaların işi zor, futbolcuların işi gibi değil. Teknik adamlıkta mesai hem daha fazla, hem tatiliniz az"
"TEKNİK ADAMLIKTA BİRAZ DAHA GURUR DUYUYORSUNUZ"
"Oyuncu olarak yaşamak başka, teknik adam olarak yaşamak başka. Teknik adamlıkta biraz daha gurur duyuyorsunuz. Kendi eseriniz gibi. Kötü gittiğinde sizler biliyorlar ya, iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz. İyi de çok fazla paylaşan olur, ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. İyi gittiğinde de daha gururlu oluyorsunuz. Tabii ki benim eserim değil, o takımı oluşturan, o takımın başında olan, yöneten en sorumlu benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ali Yiğit de dahil. (Gülerek)"
"ASIL TARİF EDİLEMEYEN ŞEY..."
"Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok önemli bir rol aldı. Bütün vaktini bize ayırdı. Birçok yanımız var. Kendiniz en başta olduğu için gurur duyuyorsunuz. Sizi sahiplenen, destek olan taraftarlar var. En çok sevindiğim de, onlara karşı yüzünüz kara çıkmıyor. Onların mutluluğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi çok değerli, özel. Onların da çok büyük payı olduğunu biliyorsunuz. Onlara karşı verilen sözleri tutmanız, bir yandan da bunun gururu var. Asıl tarif edilemeyen şey o olabilir."
"ALANYASPOR KIRILMA MAÇIYDI"
"Ben hep ümitliydim. Antalya maçı başladık, son dakikada kazandık. Ondan sonra Giresunspor mağlubiyeti. Biz kadromuzu çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk 11 oynadığı maç Kayserispor maçı, ikinci maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kırılma olarak gösterebilirim. Oyun olarak Alanya maçı, maça başlangıcımız oyunu domine etmemiz, 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart, 2-2 bitti. Üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik. Ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettirdi o maç. Tamam dedim. 10 kişiyken bile belli dakikalarda çok iyi oynadık. Bundan sonra biz bu oyunu oturttuk dedim. Biz o maçtan sonra 14 galibiyet aldık. Kafamda düşündüğümü yaşadım. Üstüne koyarak gittik ondan sonra. Dünya Kupası arasına çok moralli girdik. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi de vardı. Psikolojik olarak bizi çok güçlendirdi."
"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SOL BEKTİ"
"Icardi çok geç katıldı. Rashica transferin son günü geldi. Oyuncular birbirlerini tanımaya başladı. Genel olarak en büyük sıkıntımız sol bekti. Yabancıyla başladık. Devamında Türk kullanmaya başladık. Emre Taşdemir'le oynadığımız Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçları devamında Kazımcan'ı kullandık. Onun sakatlığı oldu, oynayamadı. Oralarda zaman zaman zorlandık. En zor mevki sol bekti. Adekugbe geldi, Dubois oynadı, Kazımcan sezonu bitirdi, iyi de bitirdi. Her hocanın sorun, 3 Türk kuralı. Ben son maça 5 Türk'le çıktım. Bazen mecbur kaldığınızda elinizde olması en güzeli. Maalesef kısıtlama devam ediyor."
"ICARDI'NİN DOĞAL BİR GÜCÜ VAR"
"Zorluklar oluyor. Biz zorlu fikstürle başladık. İlk 10 haftanın 6'sı deplasmandı. Hazır oyuncu almak istiyorsunuz ama herkesin farklı hikayesi oluyor. Icardi bile sezon başı kamp yapmasına rağmen transfer döneminde ara vermişti. İlk geldiğinde hazır değildi. Hazırladık. Icardi'deki avantaj şu, doğal bir gücü var. Antrenman yapması önemli ama aklı ve doğal gücü var. Bazısı fiziksel olarak kendisine bakmadığında onu fark edersiniz ama Icardi'nin doğal bir gücü var. Hem de aklıyla onu çok net bir şekilde kullanıyor. Icardi'deki en büyük avantajımız aklıydı. Oyun içinde çok hareketli bir oyuncu. Hep savunma arkası koşuları hazır."
"ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ"
"Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ülke futbolunda sevilen bir isim oldu. Oyunculuğu 10 numara, teknik adam olarak kalması çok isterim. Ülke futboluna da bir hava getirdi. Süper Lig'in marka değeri için de çok değerli oldu. Herkes istiyor. Herkes istiyor. 1 sene anlaşması var PSG ile. Burada çok mutlu, arkadaş ortamları da var. İdare etmesi çok kolay. İyi bir karakter. Antrenmanını yapar. Ego yok. En önemli şey egonun olmaması. İyi de bir aile babası. Çocuklarına çok düşkün. Oyunculuğunun yanında iyi bir kişilik. İyi bir lider."
"MERTENS SORU İŞARETLERİMİZ OLAN BİR İSİMDİ"
Mertens listemizde olan bir oyuncuydu ama soru işaretlerimiz olan bir isimdi. Yaş, performans... Ali Yiğit'in, Mertens'le ilgili hep şeyi vardı. Zaniolo'da da vardı"
"ZANIOLO ERDEN BEY'İN ÖZEL BAŞARISI"
"Zaniolo, Erden Bey'in özel başarısı. Bana Zaniolo dediği anda, ben hemen al getir dedim. Biz Zaniolo'ya karşı da oynadık Başakşehir'de. İnanılmaz beğenmiştim. Çok kaliteli, genç. Bu tür oyunculara ilk başta inanamıyorsunuz, Türkiye'ye gelecek mi diyorsunuz. Hiç seyretmedim mesela Zaniolo'yu. Önce evet diyorsunuz, ondan sonra bakıyorsunuz."
"HAKEMLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİZ"
"Genel olarak hakemlerin performansından memnun değiliz. Eleştirilecek çok fazla şey veriyorlar insanların eline. Bu seviyede, o kadar fazla şey vermemeleri gerekiyor. VAR'ın bu kadar etkili olduğu, gidip izlenen bir şey içerisinde bu kadar hata yapmamaları gerekiyor. Bunu biraz da başlatan hakemler oluyor."
"HAKEMLERDE ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"
"Kötü bir niyet olduğuna inanmıyorum. Bence, öz güven eksikliği var. Değişim şart bence. Çok fazla uzun yıllar bir hakem bir seviyeye gelemiyorsa, o hakem 15 yıl hakemlik yapmasın. Onun yerine genç biri gelsin. Bence öz güvene çok ihtiyacı olduklarını düşünüyorum."
"ICARDI VE RASHICA İLK HEDEFİMİZ"
"Icardi ve Rashica, onlar ilk hedefimiz. Onları tekrar almak istiyoruz. Bunun yanında belirlediğimiz bazı mevkiler var. Şampiyonlar Ligi hedefinde direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. 3-4 haftadır çalışmamız var. Listemizi oluşturduk."
"UĞURCAN'I KİM KADROSUNDA GÖRMEK İSTEMEZ?"
"Uğurcan A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor. İki tane oynamaya alışkın kaleci, o çok zor bir şey."
TIELEMANS'A ÇAĞRI: COME TO GALATASARAY
"Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. "Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmış bir oyuncunun, ilk şeyi Premier Lig'de kalmak oluyor. O tarz oyuncuların. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın... Bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz"