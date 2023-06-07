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Galatasaray'dan kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in Avrupa kupalarını işaret etmesinin ardından transfer harekatı başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre temaslarda bulunuluyor. Başkanvekili Erden Timur, hedefteki yıldızlarla görüşmeleri yürüten isim konumunda. Dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmayı amaçlayan Aslan'ın gündeminde 38 isim bulunuyor. İşte o yıldızlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 21:24 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 21:36
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hedef büyüttü. Avrupa'dan kupa getirme amacında olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu bu hedef doğrultusunda oluşturacak.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, transferde gözünü kararttı.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

3 kulvarda yarışacak iddialı bir takım için düğmeye basan Cimbom, attıracağı imzalarla gövde gösterisi yapacak.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Galatasaray'da öncelik golcü transferinde. Buruk, Mauro Icardi'yi takıma yeniden kazandırmayı çok istiyor. Yönetim bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Öte yandan Okan Buruk, geniş transfer listesini de yönetime iletti. Deneyimli hocanın listesinde dünyaca ünlü yıldızlar bulunuyor.

İşte o isimler...

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Angel Di Maria - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Roberto Firmino - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Pierre-Emerick Aubameyang - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Hakim Ziyech - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Joao Felix - Forvet

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Youri Tielemans - Orta saha

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Dusan Vlahovic - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Wilfried Zaha - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Alex Sandro - Sol bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Christian Pulisic - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Erik Lamela - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Leandro Paredes - Ön libero

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Giovanni Simeone - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Hector Bellerin - Sağ bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

David Fofana - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Andrea Belotti - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Sergino Dest - Sağ bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Moise Kean - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Rabiot - Orta saha

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Suat Serdar - Orta saha

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Raphael Guerreiro - Sol bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Tiago Santos - Sağ bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Erik Botheim - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Lorenzo Insigne - Sol Kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Mert Müldür - Sağ bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Evan Ndicka - Stoper

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Pape Sarr - Orta saha

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Alfredo Morelos - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Bryan Reynolds - Sağ bek

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Musa Barrow - Sol kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Rasmus Hojlund - Santrfor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Gaius Makouta - Orta saha

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Uğurcan Çakır - Kaleci

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Abdülkadir Ömür - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Brenden Aaronson - On numara

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Cengiz Ünder - Sağ kanat

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! İşte listedeki dünya yıldızları

Günay Güvenç - Kaleci

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