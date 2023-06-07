Galatasaray'dan kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki...

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hedef büyüttü. Avrupa'dan kupa getirme amacında olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu bu hedef doğrultusunda oluşturacak.
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hedef büyüttü. Avrupa'dan kupa getirme amacında olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu bu hedef doğrultusunda oluşturacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, transferde gözünü kararttı.
3 kulvarda yarışacak iddialı bir takım için düğmeye basan Cimbom, attıracağı imzalarla gövde gösterisi yapacak.