Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.
Buruk yönetiminde istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılar, 2022 Dünya Kupası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkış yakaladı.
Yükselişini Dünya Kupası sonrası da sürdüren Aslan, Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.
Rakipleriyle arasındaki puan farkını giderek açan Cimbom, Süper Lig'in 36. haftasında 4-1 kazandığı Ankaragücü maçıyla şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, mücadele sonrası şampiyonluk kupasına kavuştu.
Mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, hız kesmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom, kadroda düşünülmeyen oyuncularla da vedalaşacak.
Kiralık oynadıkları takımlardan dönecek futbolcular da dahil olmak üzere çok sayıda isimle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Şampiyon Galatasaray'a ilk resmi transfer teklifi Adana Demirspor kulübünden geldi.
Başkan Murat Sancak, Dursun Özbek'i aradı.
ADANA DEMİRSPOR YUNUS AKGÜN'E TALİP
Bir önceki sezon Adana Demirspor formasıyla milli takıma kadar yükselen Yunus Akgün'ü istedi.
Genç futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta süre aldı.
Genç yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ile 9 gol ve 17 asist kaydederek göz kamaştırmıştı.
Yunus'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.