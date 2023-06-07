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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Birçok dünya yıldızı ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu. Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yola devam etmeyecek olan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 10:14
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet etmişti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Buruk yönetiminde istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılar, 2022 Dünya Kupası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkış yakaladı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Yükselişini Dünya Kupası sonrası da sürdüren Aslan, Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Rakipleriyle arasındaki puan farkını giderek açan Cimbom, Süper Lig'in 36. haftasında 4-1 kazandığı Ankaragücü maçıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Ligin 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, mücadele sonrası şampiyonluk kupasına kavuştu.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, hız kesmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Bu doğrultuda birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom, kadroda düşünülmeyen oyuncularla da vedalaşacak.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Kiralık oynadıkları takımlardan dönecek futbolcular da dahil olmak üzere çok sayıda isimle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Genç futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta süre aldı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Genç yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ile 9 gol ve 17 asist kaydederek göz kamaştırmıştı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Yunus'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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