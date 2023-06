Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'un sorularını yanıtlayan Özbek, gündemdeki merak edilen konular hakkında çarpıcı sözler sarf etti.



Transferle ilgili konuşan Özbek, takımdaki 5 oyuncuya talip olduğunu söyledi.

İşte Dursun Özbek'in 90+1 programında yaptığı açıklamalar:

"Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Ayrıldığım zaman da üzülmedim, hizmet etmenin sınırı yok. Genel Kurul tercihini farklı kullandı ama ben hizmet etmek isteğini bırakmadım. Galatasaray'da kendimi hiç mutsuz hissetmedim"



"TESPİTLERDE BULUNDUM"

"Galatasaray başkanlığına neden aday oldum sorusuyla başlamak lazım. Kulüplerin durumuna baktığınız zaman sadece şampiyonluğu konuşmak çok doğru değil. Daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yaptım. O zaman şu tespitlerde bulundum. Birincisi camiaların bütünleşmesi lazım küskünlükler kırgınlıkların olmaması lazım. İkincisi finansal yapıyı düzeltmek lazım. Üçüncüsü tesisleşme gereği var, özellikle Galatasaray için buna ihtiyaç var. Her kulübümüz tesisleşmeyi dikkate alması lazım"



"TESİSLER 45 YIL ÖNCE YAPILMIŞ"

"Düşünün Galatasaray gibi bir markanın tesisleri 45 sene önce yapılmış. 2 tane nizami saha var. Birinde altyapı maç yapıyor, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Bu üç konuyu hallettikten sonra sportif başarı gerekiyor. Zaten onlar hallolmadan sportif başarı gelmez."



"KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRDIK"

"Sportif başarı bir önceki dönemde yarım kaldı, aday olurken de arkadaşlarıma bunları bunları yapmamız lazım dedim. Biz gelirsek önce camiada küskünlükleri halledeğiz, birbirimizle barışacağız dedik. Bunu hallettiğimizi düşünüyorum. Bütün küskünlükleri barıştırdık demiyorum ama en son temel atma törenimizde biraraya geldik."



"RAHMETLİ MUSTAFA BAŞKANI DA KUCAKLARDIK"

"Mustafa Cengiz başkan ve yönetimindeki kişileri de kucakladık. Abdurrahim, Yusuf Günay herkes. Mustafa başkan rahmetli oldu ama yaşasaydı onu da kucaklardık. Bir sürü projemiz var peşpeşe gelecek. Bu projeleri yapmak için de barışık olmak lazım."



"YILDA 400 MİLYON FAİZ ÖDÜYORUZ"

"Biz bu havayı sezdikten sonra mali durumu düzeltmemiz lazım dedik. Galatasaray şuanda senede yaklaşık 400 milyon TL faiz ödüyor. Ne kadar kazanacaksınız ki 400'ünü faize ödeyeceksiniz. Bu 400 milyon da faiz oranlarının uygunluğu nedeniyle böyle. Ne yapmak lazım? Futbol kulüpleri esas faaliyetlerinden para kazanamıyor. Futbolcu yetiştirip ihraç ederek kazanamıyor. Yurtdışına 1-2 futbolcu gönderebiliyoruz, onun rakamı da çok limitli"



"TÜM KULÜPLERE SESLENİYORUM..."

"Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak"



"ZANIOLO'NUN MAAŞINI HESABIMDAN ÖDEYEMİYORUM"

"Örneğin Zaniolo'nun maaşını göndereceksin, direkt benim hesabımdan gönderemiyorum. Önce bankalar birliğine göndereceksin, o inceleyecek örneğin bunu gönderemeyeceksin diyecek. Sen kendi parana hükmedemeyecek duruma geliyorsun. Bu yapının düzelmesi lazım. Futboldan para kazanamıyorsan başka yol bulman lazım. Bizim bulduğumuz 2 yol, dijital ortamda projeler yapmak diğeri de mevcut gayrimenkuller. Bunu her kulüp yapabilir. Her kulübün gayrimenkulleri var"



"G.SARAY'IN 35-30 SENESİNİ KURTARACAĞIZ"

"Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyle Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz yapılıyor. Florya'dan çıkmamız lazım ki orası da devreye girsin"



"KEMERBURGAZDA EYLÜL - EKİM'DE İLK İDMAN"

"Kemerburgaz tesislerinde Eylül - Ekim gibi ilk antrenmanları yapmayı planlıyoruz. Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık Bakanlıkla konuşarak"



"O TESİSLER YAKIŞMIYOR"

"Şampiyon yüzücülerimiz var, çocukların antrenman yaptığı tesisleri bir gezin. Galatasaray'a yakışmadığını ifade ettim daha önce. Futbol takımının 2 tane nizami sahası var, olacak iş değil. Kemerburgaza 8 tane nizami saha yapacağız. Projelerini yaptık, üyelerimize tanıttık. Eğer iyi oyuncu yetiştirmek istiyorsak bu tesisleşmekten geçiyor. Bir sene futbolda, bir sene basketbolda iyisin, bir sene değilsin gibi olmaması lazım. Bunun devamlı olması lazım. Bu da anca iyi tesislerle olabilir."



"ERDEN BEY BAZEN TESİSLERDE YATIYOR"

"Başkan seçildikten sonra görev taksimi yaptım. 17 branş var, 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Bunların hocaları yerleşkeleri var, harcamaları var. Bizim başarıyı getiren sistemimiz buydu. Futbolda özellikle Erden kardeşime futboldan sen sorumlusun dedim. Erden beye sorumlu sensin deyip kenara çekilmedik elbette. Bunun transfer, finansman gibi birçok ayağı var. Erden de son derece başarılı yönetim gösterdi. 7/24 takıma yattı kalktı Erden bey. Dubai'den geliyor, uçaktan inip Florya'ya geliyor. Oyuncu izlemesi yapıyor eve gitmeden tesiste kalıyor. Ertesi gün aynı. Gece 2'de telefonum çalıyor, Erden bey şu oyuncu vs. diye bana söylüyor. Bunları konuşuyoruz"



"ZATEN TEK ADAY VAR"

"22'sinde TFF Başkanlık seçimleri var. Şuanda 1 aday görünüyor. Beşiktaş desteklemediğini söyledi ama arada bir sürtüşme var. Deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçlarla ilgili Ahmet Bey'in negatif bir yorumu var."



"AYRILDIKTAN SONRA FARKLI KİMLİK"

"Kulüpler Birliği'nde bir konuşma yaptım. En yaşlı üye benim. Bir ağabey sıfatıyla konuştuğumu söyledim. 15 günde bir toplanıyoruz yüzyüze bakıyoruz. Birlikte kalkıp yemeğe gidiyoruz. Neden ayrıldıktan sonra farklı bir kimliğe bürünme oluyor. Bu vakfı neden kurmuşuz, birbirimize karışarak laf ederek birlikte olabilir miyiz. Bu kısır çekişmenin bir faydası yok diye herkesten rica ettim. Futbol konuşuyorsak sahadaki olayı konuşalım, TFF kurullarıyla ilgiliyse onunla çekişelim, eleştirelim ama iki takımın maçında yöneten hakem. Bunu kulüpler arasında tartışırsak netice alamayız"



"5 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Mevcut oyuncular hakkında konuşan Dursun Özbek, "5 tane oyuncumuza teklif var" açıklamasını yaptı. Takımın bozulmasından yana olmadığını söyleyen Özbek, "Bu takımın bozulmasından yana değilim. İyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviye ile yola devam etmek istiyoruz." dedi.