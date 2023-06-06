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Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Gelecek sezonda yerli statüsünde oynatacağı isimlere odaklanan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'dan sonra uzun yıllar kaleyi emanet edecek bir ismi arayan yönetim milli file bekçi için Fransız ekibine teklif yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Sarı kırmızılılar gelecek yıl flaş oyuncuları kadrosuna katma peşindeydi.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Dursun Özbek ve kurmayları listedeki futbolcular için görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Transferdeki hedef oyuncular Okan Buruk'un da onayından geçti.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Bu sezon yerli isimlere de yönelecek olan Aslan'ın gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Yönetimin özellikle kale bölgesine yerli bir transfer yapmak istediği kaydedildi.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Bu doğrultuda gündeme önemli bir file bekçisi geldi.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

İşte detaylar...

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile rekabete girebilecek bir yerli kaleci için atağa kalkan Galatasaray, bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Günay Güvenç'ten sonra başka isim için daha harekete geçti.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

4 milyon Euro güncel değeri olan 20 yaşındaki kaleci hatırlanacağı üzere Kayserispor'da patlama yapıp Avrupa'nın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Alemdar için Aslan'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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