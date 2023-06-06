Galatasaray'dan yerli kaleci operasyonu! Fransızlara teklif yapılacak

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar gelecek yıl flaş oyuncuları kadrosuna katma peşindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları listedeki futbolcular için görüşmelere başladı.
Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar gelecek yıl flaş oyuncuları kadrosuna katma peşindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları listedeki futbolcular için görüşmelere başladı.
Transferdeki hedef oyuncular Okan Buruk'un da onayından geçti.
Bu sezon yerli isimlere de yönelecek olan Aslan'ın gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
Yönetimin özellikle kale bölgesine yerli bir transfer yapmak istediği kaydedildi.
Bu doğrultuda gündeme önemli bir file bekçisi geldi.
İşte detaylar...
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile rekabete girebilecek bir yerli kaleci için atağa kalkan Galatasaray, bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Günay Güvenç'ten sonra başka isim için daha harekete geçti.
Takvim'in haberine göre, Günay Güvenç ile dirsek temasını sürdüren Aslan, kariyerine Rennes ekibinde devam eden genç eldiven Doğan Alemdar'ı planları arasına dahil etti.
DOĞAN IÇIN HAZIRLIK
Doğan Alemdar Ligue 1'de bu sezon toplam 9 maça çıktı.
Doğan Alemdar'ın kulübüyle kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.
4 milyon Euro güncel değeri olan 20 yaşındaki kaleci hatırlanacağı üzere Kayserispor'da patlama yapıp Avrupa'nın yolunu tutmuştu.
Alemdar için Aslan'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.