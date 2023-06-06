Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.
Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.
Cimbom 23. şampiyonluk sonrası hemen transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılılar'dan ezeli rakibini kızdıracak bir hamle geldi.
Aslan zorlu bir transfer yarışına girdi.
AYRILMASI KESİN GİBİ
Takvim'in haberine göre yönetim, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'ya kancayı attı.
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Fildişili yıldızın menajeriyle İstanbul'da görüşme yapmış ve transfer için önemli bir adım atmıştı.
ZANIOLO'NUN YERİNE!
Alınan bilgilere göre; Galatasaray da Zaha'nın menajeriyle temas sağladı.
Yıldız ismin sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek.
30 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.
Ada basını, Zaha'nın yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini duyurdu.
Galatasaray'ın özellikle İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu satacağı ifade ediliyor.
Aslan'ın, genç yıldızın yerini Wilfried Zaha ile doldurmayı hedeflediği ifade ediliyor.
ATLETICO DA İSTİYOR
Şu anda Antalya'da ailesiyle beraber tatilde olan İngiliz yıldız konusunda Fenerbahçe'nin de yeni bir hamle yapması bekleniyor.
İspanyol basınına göre ise Atletico Madrid de transferde devreye girdi.
Bu büyük savaştan kimin galip ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.