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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'ye transferde tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini derbi mağlubiyetinden sonra transferde de çalım atmanın hesaplarını yapıyor. İşte Cimbom'un gündemine aldığı yıldız golcü... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Cimbom 23. şampiyonluk sonrası hemen transfer operasyonu için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Sarı-kırmızılılar'dan ezeli rakibini kızdıracak bir hamle geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Aslan zorlu bir transfer yarışına girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

AYRILMASI KESİN GİBİ

Takvim'in haberine göre yönetim, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'ya kancayı attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Fildişili yıldızın menajeriyle İstanbul'da görüşme yapmış ve transfer için önemli bir adım atmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

ZANIOLO'NUN YERİNE!

Alınan bilgilere göre; Galatasaray da Zaha'nın menajeriyle temas sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Yıldız ismin sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

30 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Ada basını, Zaha'nın yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini duyurdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Galatasaray'ın özellikle İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu satacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Aslan'ın, genç yıldızın yerini Wilfried Zaha ile doldurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

ATLETICO DA İSTİYOR

Şu anda Antalya'da ailesiyle beraber tatilde olan İngiliz yıldız konusunda Fenerbahçe'nin de yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

İspanyol basınına göre ise Atletico Madrid de transferde devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer çalımı! Forvete yeni yıldız

Bu büyük savaştan kimin galip ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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