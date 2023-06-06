GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.
Transferde gözünü karartan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Son olarak dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk kupasını NEF Stadı'nda havaya kaldıran Cimbom, büyük bir coşku yaşadı.
Aslan'da oyunculardan, teknik kadroya ve yönetime kadar herkesin ağzında gelecek sezon Avrupa'da başarı kelimesi vardı.
Yönetim bu yaz, tıpkı geçen yaz olduğu gibi yıldız oyuncuları transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor.
"ÇOK DEĞERLİ BİR KADRO KURACAĞIZ"
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamayla iddialı bir kadro kurulacağının sinyallerini verdi.
Timur, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Kaliteli bir kadromuz var ancak Avrupa için yeterli değil. Çok değerli bir kadro kuracağız. Hedef Avrupa şampiyonluğu" diyerek yeni takviyelerin sinyalini verdi.
TRANSFERDE ÖNCELİK TIELEMANS
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların transferdeki önceliği ise Lecister City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans...
26 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme kapsamında toplam 16 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep ettiği öğrenilmişti.
Sarı-Kırmızılılar, transferi daha uygun şartlara bitirmek için pazarlıklarına devam ediyor.
KUTLAMALARI BELÇİKALI YILDIZA İZLETTİ
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu.
Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.
SACHA BOEY TRANSFERİN GÖZDESİ!
Galatasaray, Tielemans transferi için çalışmalarını sürdürürken mevcut oyunculara da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken isimlerden biri genç sağ bek Sacha Boey oldu.
Performansıyla sezona damga vuran yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi haline geldi.
Bitmek bilmeyen enerjisi, savunmadaki sağlam duruşu ve hücuma verdiği katkıyla göz dolduran başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmez isimleri arasına girdi.
Sacha Boey, yükselen grafiğiyle transferde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
ARSENAL PEŞİNDE!
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Boey, İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal'in takibinde.
KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR!
Londra temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Galatasaray ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray yönetimi ve Arsenal'in bu hafta içerisinde yeniden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
İngiliz ekibinin Galatasaray'a yaptığı son teklif bonuslarla birlikte 18 milyon euro. Ancak Sarı-Kırmızılılar kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
TRANSFER 20 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR!
Pazarlık sonrası iki kulübün 20 milyon euro bandında el sıkışması bekleniyor.
Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın hedefi Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Tiago Santos…
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Portekizli genç yıldız bu sezon 30 maçta forma giydi ve 6 asiste imza attı.