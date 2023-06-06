Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Gözünü Avrupa Kupaları'na diken Aslan, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferler kadar ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Yeni sezon öncesi değişim için düğmeye basan Galatasaray'da Sacha Boey, transferin en dikkat çeken ismi konumunda. Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu genç yıldızın yeni adresi netleşiyor. İşte bonservis bedeli ve transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 19:19
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Transferde gözünü karartan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son olarak dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk kupasını NEF Stadı'nda havaya kaldıran Cimbom, büyük bir coşku yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Aslan'da oyunculardan, teknik kadroya ve yönetime kadar herkesin ağzında gelecek sezon Avrupa'da başarı kelimesi vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yönetim bu yaz, tıpkı geçen yaz olduğu gibi yıldız oyuncuları transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

"ÇOK DEĞERLİ BİR KADRO KURACAĞIZ"
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamayla iddialı bir kadro kurulacağının sinyallerini verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Timur, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Kaliteli bir kadromuz var ancak Avrupa için yeterli değil. Çok değerli bir kadro kuracağız. Hedef Avrupa şampiyonluğu" diyerek yeni takviyelerin sinyalini verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

TRANSFERDE ÖNCELİK TIELEMANS
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların transferdeki önceliği ise Lecister City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

26 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme kapsamında toplam 16 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep ettiği öğrenilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sarı-Kırmızılılar, transferi daha uygun şartlara bitirmek için pazarlıklarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

KUTLAMALARI BELÇİKALI YILDIZA İZLETTİ
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

SACHA BOEY TRANSFERİN GÖZDESİ!
Galatasaray, Tielemans transferi için çalışmalarını sürdürürken mevcut oyunculara da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken isimlerden biri genç sağ bek Sacha Boey oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Performansıyla sezona damga vuran yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Bitmek bilmeyen enerjisi, savunmadaki sağlam duruşu ve hücuma verdiği katkıyla göz dolduran başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmez isimleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sacha Boey, yükselen grafiğiyle transferde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

ARSENAL PEŞİNDE!
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Boey, İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal'in takibinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR!
Londra temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Galatasaray ile pazarlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray yönetimi ve Arsenal'in bu hafta içerisinde yeniden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

İngiliz ekibinin Galatasaray'a yaptığı son teklif bonuslarla birlikte 18 milyon euro. Ancak Sarı-Kırmızılılar kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

TRANSFER 20 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR!
Pazarlık sonrası iki kulübün 20 milyon euro bandında el sıkışması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın hedefi Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Tiago Santos…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Portekizli genç yıldız bu sezon 30 maçta forma giydi ve 6 asiste imza attı.

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