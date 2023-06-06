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GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da bu sezonun en flaş isimlerinden birisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceği büyük merak konusu haline gelirken futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:38
MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Türkiye'ye geldiğinden beri tüm gözleri üzerine çeviren oyuncu gerek saha içi gerek saha dışı hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen oyuncunun geleceği ise büyük merak konusu haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Sarı kırmızılı camia yıldız ismin kulüpte kalması için seferber olurken futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Icardi için son olarak ise İtalyan devi kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre Roma, takımdan ayrılması gündemde olan Tammy Abraham'ın yerine Mauro Icardi'yi düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Haberde Roma'nın, Icardi ile beraber Spezia'nın Angolalı golcüsü Nzola ve Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino'yu da gündemine aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Haberin devamında ise Mauro Icardi'den övgüyle bahsedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Arjantinli yıldızın geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği ve 26 maçta 23 gol kaydederek lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Arjantinli yıldızın geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği ve 26 maçta 23 gol kaydederek lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Ayrıca yıldız golcünün Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile de uyumlu olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler tamamen Icardi'ye çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Golcü futbolcu sergilediği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Son olarak ise derbide ortaya koyduğu futbol ile yeniden büyük alkış aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Bu anlamda futbolcunun transfer durumu dikkatle takip ediliyor.

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