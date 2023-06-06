GALATASARAY HABERLERİ | İtalyan devi Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.
Türkiye'ye geldiğinden beri tüm gözleri üzerine çeviren oyuncu gerek saha içi gerek saha dışı hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor.
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen oyuncunun geleceği ise büyük merak konusu haline geldi.
Sarı kırmızılı camia yıldız ismin kulüpte kalması için seferber olurken futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Icardi için son olarak ise İtalyan devi kolları sıvadı.
La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre Roma, takımdan ayrılması gündemde olan Tammy Abraham'ın yerine Mauro Icardi'yi düşünüyor.
Haberde Roma'nın, Icardi ile beraber Spezia'nın Angolalı golcüsü Nzola ve Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino'yu da gündemine aldığı belirtildi.
Haberin devamında ise Mauro Icardi'den övgüyle bahsedildi.
Arjantinli yıldızın geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği ve 26 maçta 23 gol kaydederek lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.
Arjantinli yıldızın geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği ve 26 maçta 23 gol kaydederek lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.
Ayrıca yıldız golcünün Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile de uyumlu olabileceği ifade edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler tamamen Icardi'ye çevrildi.
Golcü futbolcu sergilediği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.
Son olarak ise derbide ortaya koyduğu futbol ile yeniden büyük alkış aldı.
Bu anlamda futbolcunun transfer durumu dikkatle takip ediliyor.