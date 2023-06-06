Buruk: Hak eden kazandı

Galatasaray'da ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, "Galatasaray hocası olarak şampiyon olmak bambaşka bir şey. Bu sene çok özel bir seneydi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Bir takım şampiyon olacaktı ve biz olduk. Bunun da gururunu yaşıyorum" dedi. Buruk, 'Gecenin manşetini ne atardınız' şeklinde yöneltilen bir soruya, "Ben 'Hak eden kazandı' yazardım çünkü bunu net bir şekilde gösterdik" dedi. Geçen seneden +1 yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Buruk, "Amacım daha uzun yıllar burada çalışmak" diye konuştu.



TÜRK HOCALARA ARMAĞAN ETTİ

Okan Buruk, şampiyonluğu tüm teknik direktörlere hediye etmek istediğini ifade ederek şöyle devam etti: Türk teknik direktörleri görmezden geliyoruz, aklımız hep 'kimi getiririz'de. Karşı değilim ama burada Türk teknik adamların haklarını da vermemiz gerekiyor. Geçen sene takımın yaşadığı başarısızlığın altından kalkabilmek kolay değildi. Bu sene de şampiyonluk Galatasaray ile bana nasip oldu ve çok mutluyum.