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İşte yeni formalar

Sarı kırmızılı kulüp gelecek sezon giyeceği tarihi parçalı formayı dün tanıttı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!" ifadelerine yer verildi. Taraftar formaları 1500 TL'den satılacak. Taraftarlar yeni formaları çok beğendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
İşte yeni formalar

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Sarı kırmızılı kulüp gelecek sezon giyeceği tarihi parçalı formayı dün tanıttı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!" ifadelerine yer verildi. Taraftar formaları 1500 TL'den satılacak. Taraftarlar yeni formaları çok beğendi.
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