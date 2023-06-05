İşte yeni formalar

Sarı kırmızılı kulüp gelecek sezon giyeceği tarihi parçalı formayı dün tanıttı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!" ifadelerine yer verildi. Taraftar formaları 1500 TL'den satılacak. Taraftarlar yeni formaları çok beğendi.
Sarı kırmızılı kulüp gelecek sezon giyeceği tarihi parçalı formayı dün tanıttı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!" ifadelerine yer verildi. Taraftar formaları 1500 TL'den satılacak. Taraftarlar yeni formaları çok beğendi.