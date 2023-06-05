Haberler Galatasaray Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

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Orta sahada Barış'ın kafayla indirdiği topu önüne alan Zaniolo, ceza sahasına kadar sokulup sol çaprazdan çok ser t bir şut arak golünü attı: 1-0.

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Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda meşin yuvarlık uzak direğin yanından auta gitti.

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Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı... Kerem orta alanda topu taşıdı yanındaki Barış'a bıraktı. Onun tekrar Kerem'e pasını bekletmeden kaleye gönderdi ama Samet topu kornere çeldi.

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İcardi'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zaniolo'yu ceza sahasına girerken indiren Luan Peres, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdülkadir'in aşırdığı top kale sahasında İcardi'nin önüne düştü. Arjantinli düzeltip plaseledi: 2-0.

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Orta sahada Kerem'in pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Zaniolo, sol ayağıyla müthiş bir şut çıkardı. Kaleci İr fan Can çaresiz kaldı: 3-0.

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