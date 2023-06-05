Bir bakışta 90 dakika

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Soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

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Orta sahada Barış'ın kafayla indirdiği topu önüne alan Zaniolo, ceza sahasına kadar sokulup sol çaprazdan çok ser t bir şut arak golünü attı: 1-0.

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Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda meşin yuvarlık uzak direğin yanından auta gitti.

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Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı... Kerem orta alanda topu taşıdı yanındaki Barış'a bıraktı. Onun tekrar Kerem'e pasını bekletmeden kaleye gönderdi ama Samet topu kornere çeldi.

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İcardi'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zaniolo'yu ceza sahasına girerken indiren Luan Peres, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdülkadir'in aşırdığı top kale sahasında İcardi'nin önüne düştü. Arjantinli düzeltip plaseledi: 2-0.

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Orta sahada Kerem'in pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Zaniolo, sol ayağıyla müthiş bir şut çıkardı. Kaleci İr fan Can çaresiz kaldı: 3-0.