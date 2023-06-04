Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle ses getirmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Cimbom, kaleci transferi için kolları sıvadı.
Yeni sezon öncesi kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY'DAN UĞURCAN ÇAKIR BOMBASI
Uğurcan Çakır sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi hızlı davranarak milli kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu.
Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, şu anda ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Galatasaray, transfer çalışmaları başlarken kale bölgesi için net bir transfer yapmak istiyor.
Fernando Muslera'nın yaşlanması ve olası ayrılığı sonrası Aslan, gözünü Uğurcan Çakır'a çevirdi.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katıp kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istiyor.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO
Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bonservis belirledi.
Başarılı kaleci için 15 milyon Euro'nun altında gelen teklifler reddedilecek.
Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 44 maça çıktı.
Başarılı eldiven, kalesinde 62 gol gördü.
Uğurcan 18 maçtaysa kalesini gole kapadı.
27 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Uğurcan'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.