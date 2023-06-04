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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 10:00
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Sezonu zirvede tamamlamayı garantileyen ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle ses getirmek istiyor.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Cimbom, kaleci transferi için kolları sıvadı.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Yeni sezon öncesi kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

GALATASARAY'DAN UĞURCAN ÇAKIR BOMBASI

Uğurcan Çakır sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi hızlı davranarak milli kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, şu anda ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Başarılı eldiven, kalesinde 62 gol gördü.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

Uğurcan 18 maçtaysa kalesini gole kapadı.

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Uğurcan Çakır Galatasaray'a

27 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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