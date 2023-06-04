Şampiyonluk kupası özellikleri!

Gövde çap kollu: 40 cm
Ayak çapı: 22 cm
Ayak ve gövde tek parça
Gövde kalınlık 6 mm.
Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş
Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama
Yüksekliği 74 cm.
Kupanın gövdesi pirinç üzeri gümüş kaplama... Top kısmı ise pirinç... Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiasını bir araya getiren 5 ana yapı bulunuyor. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı.