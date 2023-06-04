Cimbom için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Bild'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Crystal Palace forması giyen Jean- Philippe Mateta'yı takip ediyor. Everton'un da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız golcünün, daha önce Mainz forması giydiği Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.
Cimbom için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Bild'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Crystal Palace forması giyen Jean- Philippe Mateta'yı takip ediyor. Everton'un da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız golcünün, daha önce Mainz forması giydiği Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.