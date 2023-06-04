Haberler Galatasaray Mateta'yı takip ediyor

Mateta'yı takip ediyor

Cimbom için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Bild'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Crystal Palace forması giyen Jean- Philippe Mateta'yı takip ediyor. Everton'un da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız golcünün, daha önce Mainz forması giydiği Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Mateta'yı takip ediyor
Cimbom için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Bild'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Crystal Palace forması giyen Jean- Philippe Mateta'yı takip ediyor. Everton'un da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız golcünün, daha önce Mainz forması giydiği Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Atiba Hutchinson'a unutulmaz jest! O andan sonra gözyaşlarını tutamadı...
Hocalar kararını verdi! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının 11'leri
Juve'li golcü G.Saray'ın listesinde!
Transfer talepleri belli oldu! İşte G.Saray'dan istedikleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da savunmaya yeni Viking!
Juve'li golcü G.Saray'ın listesinde!
LGS kaç net kaç puan 2023?
Deprem son dakika! 4 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:53
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:38
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! 00:29
Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! 00:29
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı 00:29
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:29
Daha Eski
Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! 00:29
Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! 00:29
PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! PSG'de Messi'nin geleceği resmen belli oldu! 00:29
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon 00:29
İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu İlkay coştu! FA Cup'ta şampiyon M. City oldu 00:29
G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! G.Saray'a Premier Lig'den dev golcü! 00:29