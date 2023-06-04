Kazımcan’dan bonus yağdı

Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği Kazımcan Karataş, şampiyonluk sonrası eski kulübüne bonus kazandıracak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa gelir elde edecek Altay, Kazımcan milli takıma seçilirse de para alacak. 5 yıl G.Saray'da kalırsa 2 milyon TL daha kazandıracak Kazımcan'ın bonus gelirleri 16 milyon TL'yi bulacak.
Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği Kazımcan Karataş, şampiyonluk sonrası eski kulübüne bonus kazandıracak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa gelir elde edecek Altay, Kazımcan milli takıma seçilirse de para alacak. 5 yıl G.Saray'da kalırsa 2 milyon TL daha kazandıracak Kazımcan'ın bonus gelirleri 16 milyon TL'yi bulacak.