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Gözler Fenerli oyuncularda!

Galatasaraylı futbolcuları alkışlayacaklar mı?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Gözler Fenerli oyuncularda!

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının sonucu kadar sarı-lacivertli takımın bugünkü tavrı da merakla bekleniyor. Sarıkırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncuların, Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı tartışma konusu olmuştu. Hatta Başkan Dursun Özbek, Ankara dönüşü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" demişti. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgilere göre bu yönde bir hareket beklenmiyor.

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