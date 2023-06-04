Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.
Başkan Vekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmakta geç kalmamayı hedefliyor.
Cimbom'da transfer olması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson yer alıyor.
ZOR İKNA EDİLMİŞTİ
Sezon başında ismi Sevilla ile anılan Victor Nelsson, transferin son günlerinde verilen uğraşlarla takımda kalmıştı.
24 yaşındaki Danimarkalı stoperle aldığı ücret artırılarak yeni sözleşme yapılırken, sözleşmesinde ise 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi yeniden konmuştu.
Nelsson'a, "Bu yıl şampiyon olmamız çok önemli. Gelecek sezon başında ayrılmak istersen konuşuruz" diyerek yeniden el sıkışılmıştı.
MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ
Yeni kontrat ile sahaya yeniden konsantre olan Nelsson, Süper Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı.
1 gol, 1 asistle oynayan Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ile harika bir uyum sağladı.
Galatasaray, sezonun en az gol yiyen takımlarının başında yer alırken, Nelsson yaptığı kritik müdahalelerle şampiyonlukta çok önemli rol oynadı.
25 MİLYON EURO'YU GETİREN ALIR
Nelsson için sezon başında Sevilla 15 milyon Euro civarında bir teklifle kapıyı çaldı ancak Galatasaray izin vermedi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini koz olarak kullanırken, ilgili kulüplere bu miktardan daha aşağı düşmeyeceklerini belirtti.
EN CİDDİ TALİP TOTTENHAM
Premier Lig'in kalburüstü takımlarından Tottenham, gözünü Nelsson'a dikti.
Hem savaşçı kimliği hem de çabukluğuyla Premier Lig futboluna uygun olarak görülen Nelsson'un sezonun bitimiyle ayrılma ihtimalinin büyük olduğu ifade ediliyor.
NELSSON'UN YERİNE SALISU
Takvim'in haberine göre; Premier Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaramayan Southampton'da, takımın en değerli 8. ismi olan Mohammed Salisu'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlandı.
18 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, Nelsson'un alternatifi olarak belirlendi.
Southampton'da bu sezon 22'si Premier Lig, 1'i FA Cup ve 5'i EFL olmak üzere 28 maçta yer alan Salisu, 2 bin 440 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı ve 6 sarı kart gördü.
Ağustos 2020'de İspanyol kulübü Real Valladolid'den 12 milyon Euro'ya transfer edilen Salisu, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.
1999 doğumlu oyuncu, Gana A Milli Takım formasını 6 kez terletirken, 2 kere de fileleri sarsmayı başardı.
Futbola ülkesinde African Tallent'te başlayan Salisu, 2017'de Valladolid'e geldi. 2020'de ise İngiltere'ye uçtu.
1.88 boyundaki stoperin hızlı olması, hücum futbolunu seven takımlar için en önemli özellik olarak dikkat çekiyor.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Mohammed Salisu'yu Avrupa'da yer alan birçok takımın takip ettiği ve takımdan ayrılması durumunda transfer etmeyi istediği de gelen haberler arasında yer aldı.