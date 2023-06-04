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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, gözünü stoper transferine çevirdi. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı bu bölgeye güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 15:19
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Sarı-kırmızılı kulüp, temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Başkan Vekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmakta geç kalmamayı hedefliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Cimbom'da transfer olması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson yer alıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

ZOR İKNA EDİLMİŞTİ

Sezon başında ismi Sevilla ile anılan Victor Nelsson, transferin son günlerinde verilen uğraşlarla takımda kalmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

24 yaşındaki Danimarkalı stoperle aldığı ücret artırılarak yeni sözleşme yapılırken, sözleşmesinde ise 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi yeniden konmuştu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Nelsson'a, "Bu yıl şampiyon olmamız çok önemli. Gelecek sezon başında ayrılmak istersen konuşuruz" diyerek yeniden el sıkışılmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ

Yeni kontrat ile sahaya yeniden konsantre olan Nelsson, Süper Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

1 gol, 1 asistle oynayan Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ile harika bir uyum sağladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Galatasaray, sezonun en az gol yiyen takımlarının başında yer alırken, Nelsson yaptığı kritik müdahalelerle şampiyonlukta çok önemli rol oynadı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

25 MİLYON EURO'YU GETİREN ALIR

Nelsson için sezon başında Sevilla 15 milyon Euro civarında bir teklifle kapıyı çaldı ancak Galatasaray izin vermedi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini koz olarak kullanırken, ilgili kulüplere bu miktardan daha aşağı düşmeyeceklerini belirtti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

EN CİDDİ TALİP TOTTENHAM

Premier Lig'in kalburüstü takımlarından Tottenham, gözünü Nelsson'a dikti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Hem savaşçı kimliği hem de çabukluğuyla Premier Lig futboluna uygun olarak görülen Nelsson'un sezonun bitimiyle ayrılma ihtimalinin büyük olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

NELSSON'UN YERİNE SALISU

Takvim'in haberine göre; Premier Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaramayan Southampton'da, takımın en değerli 8. ismi olan Mohammed Salisu'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

18 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, Nelsson'un alternatifi olarak belirlendi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Southampton'da bu sezon 22'si Premier Lig, 1'i FA Cup ve 5'i EFL olmak üzere 28 maçta yer alan Salisu, 2 bin 440 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı ve 6 sarı kart gördü.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Ağustos 2020'de İspanyol kulübü Real Valladolid'den 12 milyon Euro'ya transfer edilen Salisu, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

1999 doğumlu oyuncu, Gana A Milli Takım formasını 6 kez terletirken, 2 kere de fileleri sarsmayı başardı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

Futbola ülkesinde African Tallent'te başlayan Salisu, 2017'de Valladolid'e geldi. 2020'de ise İngiltere'ye uçtu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

1.88 boyundaki stoperin hızlı olması, hücum futbolunu seven takımlar için en önemli özellik olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Mohammed Salisu'yu Avrupa'da yer alan birçok takımın takip ettiği ve takımdan ayrılması durumunda transfer etmeyi istediği de gelen haberler arasında yer aldı.

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