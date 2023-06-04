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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi sonrası Nef Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayacak olan sarı-kırmızılılarda kulüp efsanesi Fatih Terim ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 11:27
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde iki takım bugün Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Süper Lig'in son haftasını hükmen galibiyetlerle geçecek olan iki takım bugün, bu sezonki son lig maçlarına çıkacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray bu dev maçta hem başarısını taraftarlarıyla kutlayacak hem de taraftarına veda edecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Aslan bu özel günü ezeli rakibini yenerek taçlandırma amacında.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

BİLETLER TÜKENDİ

Uzun süre şampiyonluk yarışında yer alan ancak umutlarını tüketen Fenerbahçe ise haftaya Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmış olsa da bugün taraftarlarına bir galibiyet hediye etmek istiyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Karşılaşmanın biletleri tükenirken Fenerbahçe taraftarlarının gelmeyecek olmasından dolayı konuk tribünlerde de sarı-kırmızılılar olacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Dev maçın ardından şampiyonluk kutlamaları başlayacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kupayı Galatasaray'a takdim edecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılı futbolcular özel şampiyonluk tişörtleriyle tek tek sahaya çıkacak ve anons edilecek. Işık ve lazer şovlarıyla taçlandırılacak, ayrıca dev bir Aslan hologramı olacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

SİMGE SAĞIN İLE MAURO ICARDI 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI SESLENDİRECEK

'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen bu parçayı Arjantinli yıldızla sahneye çıkıp söyleyecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Şampiyonluk törenine Galatasaray'ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Graeme Souness...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy'de saha ortasına Galatasaray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

FATİH TERİM KUTLAMALARA DAVET EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...

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