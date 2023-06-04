Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...

Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde iki takım bugün Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek.
Dünyanın en büyük derbilerinden biri kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde iki takım bugün Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in son haftasını hükmen galibiyetlerle geçecek olan iki takım bugün, bu sezonki son lig maçlarına çıkacak.
MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray bu dev maçta hem başarısını taraftarlarıyla kutlayacak hem de taraftarına veda edecek.
Aslan bu özel günü ezeli rakibini yenerek taçlandırma amacında.
BİLETLER TÜKENDİ
Uzun süre şampiyonluk yarışında yer alan ancak umutlarını tüketen Fenerbahçe ise haftaya Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmış olsa da bugün taraftarlarına bir galibiyet hediye etmek istiyor.
Karşılaşmanın biletleri tükenirken Fenerbahçe taraftarlarının gelmeyecek olmasından dolayı konuk tribünlerde de sarı-kırmızılılar olacak.
Dev maçın ardından şampiyonluk kutlamaları başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kupayı Galatasaray'a takdim edecek.
Maçın tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular özel şampiyonluk tişörtleriyle tek tek sahaya çıkacak ve anons edilecek. Işık ve lazer şovlarıyla taçlandırılacak, ayrıca dev bir Aslan hologramı olacak.
SİMGE SAĞIN İLE MAURO ICARDI 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI SESLENDİRECEK
'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, Icardi ile özdeşleşen bu parçayı Arjantinli yıldızla sahneye çıkıp söyleyecek.
Şampiyonluk törenine Galatasaray'ın eski teknik adamları da çağrıldı. Katılması kesinleşen isimlerden biri Graeme Souness...
Türkiye Kupası maçı sonrası Kadıköy'de saha ortasına Galatasaray bayrağı dikmesiyle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan İskoç teknik adam bu akşam onurlandırılacak.
FATİH TERİM KUTLAMALARA DAVET EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim de davet edildi.
Jardel, Capone gibi kulübün unutulmaz futbolcuları da davetliler arasında...
Aynı zamanda sarı-kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi.