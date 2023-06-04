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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyetini yorumladı! "Hak eden kazandı"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 22:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyetini yorumladı! "Hak eden kazandı"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam, toplamı hatırlamıyorum... Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik, etkileyici bir oyun oynadık. Sezonun genelinde iyi olan taraf kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalaması için iyi işler yaptı, orada da 2.'lik yarışı devam ediyor." Bu sezonun özeti, hak eden kazandı!" ifadelerini kullandı.

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