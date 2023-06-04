Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray 37. haftada Fenerbahçe ile dev derbide karşı karşıya geldi.

Dev derbide kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılılarda gol perdesini 28. dakikada Zaniolo açtı.

İlk yarı bu golle Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise 61. dakikada Fenerbahçe'den Peres rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada ise bu kez sahneye Galatasaray'da sahneye çıkan isim Icardi oldu. Icardi takımının 2. golünü kaydetmeyi başardı.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Zaniolo yeniden sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Maç bu gollerle beraber Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu maçın ardından Galatasaray 85 puanla lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe ise 77 puanla 2. sırada yer aldı.