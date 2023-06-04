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FIFA'dan Galatasaray'a çifte şok!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a son olarak FIFA'dan art arda kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların başı, sözleşmesini tek taraflı feshettiği eski teknik direktör Domenec Torrent ve geçen sezon kiralık forma terleten Şilili futbolcu Erick Pulgar ile dertte. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
FIFA'dan Galatasaray'a çifte şok!

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Aslan'a FIFA'dan art arda kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmesini tek taraflı feshettiği Domenec Torrent ve ekibi açtığı davayı kazandı. 2.6 milyon euro tazminat ödemesi yapılacak. Ayrıca 2021-2022'de 6 aylığına kiralanan Pulgar da 450 bin euro'luk maaşı için FIFA'ya başvurmuştu. Şilili futbolcu da davayı kazandı. Aslan, 1 Temmuz'a kadar ödemeleri yapmazsa transfer yasağı alacak.
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