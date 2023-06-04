Fernando Muslera'dan derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

Harika bir sezon geçirdik. Yüksek şiddette, kendimizi vererek çalıştık. 8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik. Herkese teşekkür ederiz.

Suat Kaya, Bülent Korkmaz ve sanırım biri daha vardı, 8 kupa kaldırdılar. Ben de yaklaşıyorum. 12 yılda 6 kupa ile gurur duyuyorum.