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Fernando Muslera'dan derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 22:21
Fernando Muslera'dan derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

Harika bir sezon geçirdik. Yüksek şiddette, kendimizi vererek çalıştık. 8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik. Herkese teşekkür ederiz.

Suat Kaya, Bülent Korkmaz ve sanırım biri daha vardı, 8 kupa kaldırdılar. Ben de yaklaşıyorum. 12 yılda 6 kupa ile gurur duyuyorum.

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