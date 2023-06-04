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Artık hedef Devler Ligi!

Sezonun yıldızlarından Abdülkerim, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İlk yılında şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki savunmacı, "Bir sonraki hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'de forma giymek. Önemli olan az gol yemekti. Hedefimize ulaştık" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Artık hedef Devler Ligi!
Sezonun yıldızlarından Abdülkerim, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İlk yılında şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki savunmacı, "Bir sonraki hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'de forma giymek. Önemli olan az gol yemekti. Hedefimize ulaştık" dedi.
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