Artık hedef Devler Ligi!

Sezonun yıldızlarından Abdülkerim, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İlk yılında şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki savunmacı, "Bir sonraki hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'de forma giymek. Önemli olan az gol yemekti. Hedefimize ulaştık" dedi.
Sezonun yıldızlarından Abdülkerim, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İlk yılında şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki savunmacı, "Bir sonraki hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'de forma giymek. Önemli olan az gol yemekti. Hedefimize ulaştık" dedi.