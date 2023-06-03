Haberler Galatasaray Yer yerinden oynayacak

Yer yerinden oynayacak

Pazar akşamı sahanın ortasına platform kurulacak. Ses ve ışık şovları yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama hazırlıkları yapılıyor. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını da Pazar akşamı oynanacak karşılaşmanın ardından yapmayı planlıyor. Nef Stadyumu'nda hem derbi hem de şampiyonluk kutlamaları için çalışmalar yapılıyor. Kale arkalarına ışık şovları için hem yansıtma ışıkları hem de led'ler kuruluyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitmesini ardından futbolcular soyunma odasına gidecek ve yeşil zemine platform kurulacak. Futbolcular şampiyonluk tişörtleriyle seçtikleri şarkılar eşliğinde anons edilecek ve tek tek sahaya çıkacak. Ayrıca bu dev günde birçok sanatçının sahne alması için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün; Kenan Doğulu, Uzi, Suat Ateşdağlı gibi sanatçılarla görüştüğü öğrenildi. Ayrıca İcardi'nin attığı gollerden sonra çalınan "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge'nin de bu coşkulu günde sahne alması için uğraşılıyor.

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