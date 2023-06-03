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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar kadrosuna etkili isimleri takviye ederek gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu anlamda Cimbom'un transfer gündemindeki isimlerden birisinin de Milan formasını terleten Fode Ballo Toure olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Galatasaray sol bek sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Geçen sezonda gözde olan bir isim yeniden gündemde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Africa Foot United'ın haberine göre; Fode Ballo-Toure, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Bu sezon 14 maçta forma şansı bulabilen futbolcu, kendine takım aramaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli sol bekle, Galatasaray yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Ayrıca Nice de Fode Ballo-Toure'yi takibe almış durumda...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Monaco'dan 18 Temmuz 2021'de 5.4 milyon euro'ya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Şu anda kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Galatasaray'da Fode Ballo Toure'nin gündeme gelmesi futbolcuyla ilgili araştırmaları yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

26 yaşındaki Senegalli yıldız, futbola PSG altyapısında başladı. Ardından Lille'in A takımına geçiş yaptı. Lille sonrasında ise Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise 2021 yazında Milan ile anlaşmaya vardı. Şimdilerde Milan formasını terletiyor.

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