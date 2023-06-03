TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri!

Galatasaray sol bek sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı...
Geçen sezonda gözde olan bir isim yeniden gündemde.
Africa Foot United'ın haberine göre; Fode Ballo-Toure, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray sol bek sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı...
Geçen sezonda gözde olan bir isim yeniden gündemde.
Africa Foot United'ın haberine göre; Fode Ballo-Toure, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Bu sezon 14 maçta forma şansı bulabilen futbolcu, kendine takım aramaya başladı.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli sol bekle, Galatasaray yakından ilgileniyor.
Ayrıca Nice de Fode Ballo-Toure'yi takibe almış durumda...
Monaco'dan 18 Temmuz 2021'de 5.4 milyon euro'ya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Şu anda kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'da Fode Ballo Toure'nin gündeme gelmesi futbolcuyla ilgili araştırmaları yoğunlaştırdı.
26 yaşındaki Senegalli yıldız, futbola PSG altyapısında başladı. Ardından Lille'in A takımına geçiş yaptı. Lille sonrasında ise Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise 2021 yazında Milan ile anlaşmaya vardı. Şimdilerde Milan formasını terletiyor.