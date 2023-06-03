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Yeni formalar satışa çıkıyor

GalatasarayFenerbahçe maçının oynanacağı gün yeni sezonun parçalı taraftar formasını da satışa çıkartacak. 60 bin adetle sınırlı olan formanın yanı sıra, şampiyonluk tişörtü de taraftarların beğenisine sunulacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon şu ana kadar mağazacılık tarihinin satış rekorunu kırarken, şampiyonluk günündeki satıştan da iyi bir ciro elde etmeyi hedefliyor. Maç formasının 3099, Stat formasının 2499 TL ve taraftar formasının ise 1249 TL'den satılması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Yeni formalar satışa çıkıyor
Galatasaray, Fenerbahçe maçının oynanacağı gün yeni sezonun parçalı taraftar formasını da satışa çıkartacak. 60 bin adetle sınırlı olan formanın yanı sıra, şampiyonluk tişörtü de taraftarların beğenisine sunulacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon şu ana kadar mağazacılık tarihinin satış rekorunu kırarken, şampiyonluk günündeki satıştan da iyi bir ciro elde etmeyi hedefliyor. Maç formasının 3099, Stat formasının 2499 TL ve taraftar formasının ise 1249 TL'den satılması bekleniyor.
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