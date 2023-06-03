Yabancı goller

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Buna karşılık son 10 sezonda oynanan 21 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. İki ekip arasındaki söz konusu 21 karşılaşmada atılan 32 golün 26'sını yabancı oyuncular kaydetti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Buna karşılık son 10 sezonda oynanan 21 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. İki ekip arasındaki söz konusu 21 karşılaşmada atılan 32 golün 26'sını yabancı oyuncular kaydetti.