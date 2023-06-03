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İlk gol önemli

GalatasaraySüper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların çok büyük bölümünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ilk golü attığı 24 müsabakanın 20'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti. G.Saray ligde kalesinde ilk golü gördüğü 7 müsabakada ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
İlk gol önemli
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların çok büyük bölümünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ilk golü attığı 24 müsabakanın 20'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti. G.Saray ligde kalesinde ilk golü gördüğü 7 müsabakada ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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