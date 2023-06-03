GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Tielemans için tek pürüz kaldı!

Cimbom merkez orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile görüşmelerini sürdürüyor.
Leicester ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Belçikalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerildi.
Tielemans gelmeye hazır ancak imza parası için henüz anlaşma sağlanamadı.
Leicester ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Belçikalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerildi.
Tielemans gelmeye hazır ancak imza parası için henüz anlaşma sağlanamadı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yıldız ismin transferi büyük merak konusu haline geldi.
Bu anlamda Tielemans ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.