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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Tielemans için tek pürüz kaldı!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda gündemine sürpriz isimleri alan Cimbom'un 26 yaşındaki Belçikalı yıldız Tielemans ile de yakından ilgilendiği aktarılıyor. Son olarak ise oyuncunun transferile ilgili sarı kırmızılı camiada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Tielemans için tek pürüz kaldı!

Cimbom merkez orta saha oyuncusu Youri Tielemans ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Tielemans için tek pürüz kaldı!

Leicester ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Belçikalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Tielemans için tek pürüz kaldı!

Tielemans gelmeye hazır ancak imza parası için henüz anlaşma sağlanamadı.

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