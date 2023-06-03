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Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, derbi hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 23:39
Galatasaray evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazır!

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 37. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbiyle sezonu kapatacak.

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