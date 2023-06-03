Evinde bir başka

Galatasaray, bu sezon taraftarları önünde sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 17 karşılaşmaya Nef Stadı'nda çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 44 puanla bu alanda ligde zirvede yer aldı.
Galatasaray, bu sezon taraftarları önünde sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 17 karşılaşmaya Nef Stadı'nda çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 44 puanla bu alanda ligde zirvede yer aldı.