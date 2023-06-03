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Erken bitecek

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını derbinin ardından yapılması futbolculara yarayacak. Aslan'ın son hafta rakibi Süper Lig'den çekilen Hatayspor. Galatasaray'ın hükmen galip gelecek olması sebebiyle sarıkırmızılı oyuncular 38. hafta maçlarını beklemeden izne çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Erken bitecek
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını derbinin ardından yapılması futbolculara yarayacak. Aslan'ın son hafta rakibi Süper Lig'den çekilen Hatayspor. Galatasaray'ın hükmen galip gelecek olması sebebiyle sarıkırmızılı oyuncular 38. hafta maçlarını beklemeden izne çıkacak.
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