Erken bitecek

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını derbinin ardından yapılması futbolculara yarayacak. Aslan'ın son hafta rakibi Süper Lig'den çekilen Hatayspor. Galatasaray'ın hükmen galip gelecek olması sebebiyle sarıkırmızılı oyuncular 38. hafta maçlarını beklemeden izne çıkacak.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını derbinin ardından yapılması futbolculara yarayacak. Aslan'ın son hafta rakibi Süper Lig'den çekilen Hatayspor. Galatasaray'ın hükmen galip gelecek olması sebebiyle sarıkırmızılı oyuncular 38. hafta maçlarını beklemeden izne çıkacak.