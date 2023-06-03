Devretmek yasak

500 TL ile 18 bin TL arasındaki rakamlarla satılan Galatasaray- Fenerbahçe biletlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterilirken, sarı-kırmızılı yönetim karaborsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı ve bir dizi önlem aldı. 4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada kombine devri sadece kulübe yapılabilecek ve kulüp satış yaparak gelir elde edecek.
500 TL ile 18 bin TL arasındaki rakamlarla satılan Galatasaray- Fenerbahçe biletlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterilirken, sarı-kırmızılı yönetim karaborsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı ve bir dizi önlem aldı. 4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada kombine devri sadece kulübe yapılabilecek ve kulüp satış yaparak gelir elde edecek.