Biletler tükendi

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar tüm sezon takıma yoğun ilgi gösterdi. Maç başına 45 bin seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe maçına da ilgi büyük. Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu 5'li maç paketi geçtiğimiz aylarda hemen tükenmişti. Derbi için satışa çıkan ekstra 1800 bilet de hemen tükendi.
Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar tüm sezon takıma yoğun ilgi gösterdi. Maç başına 45 bin seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe maçına da ilgi büyük. Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu 5'li maç paketi geçtiğimiz aylarda hemen tükenmişti. Derbi için satışa çıkan ekstra 1800 bilet de hemen tükendi.